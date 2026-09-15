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/ ©Fotomontage: Canva
Foto in Beitrag von 5min.at zeigt einen Mann vor viel Geld.
Ein 89-jähriger Villacher wurde Opfer eines Internetbetrugs.
Villach
15/09/2026
Schwerer Betrug

„Schnelle Gewinne“ wurden Villacher (89) zum Verhängnis

Schnelle Gewinne wurden ihm in Aussicht gestellt, am Ende waren mehrere Tausend Euro weg: Ein 89-jähriger Villacher ist auf eine vermeintliche Tradingplattform und einen angeblichen Spezialisten hereingefallen.

von Gerrit Tscheru Das Bild auf 5min.at zeigt Gerrit Tscheru.
1 Minute Lesezeit(117 Wörter)
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Am Dienstag, 15. September, erstattete ein Villacher Anzeige wegen eines Betrugs bei der Polizei. Begonnen hatte alles bereits am 11. Juni. Der 89-Jährige meldete sich laut Polizei auf der Tradingplattform „my.tradeinch.com“ an. Dort wurden ihm schnelle Gewinne in Aussicht gestellt.

„Tradingspezialist“ meldete sich

Danach nahm eine unbekannte Person telefonisch Kontakt mit dem Villacher auf und gab sich als Tradingspezialist aus. In weiterer Folge überwies der 89-Jährige bis zum 24. Juni mehrfach Geld. Die Zahlungen gingen laut Polizei auf verschiedene Konten in Deutschland, Frankreich, Litauen und den Niederlanden. Insgesamt überwies der Villacher mehrere Tausend Euro. „Der Gesamtschaden beläuft sich auf einen mittleren vierstelligen Eurobetrag“, so die Polizei abschließend.

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