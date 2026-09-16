Forstarbeiten enden mit Rettungseinsatz: Notfall am Tscheltschnigkogel

Notfall bei Waldarbeiten in Villach-Warmbad: Am Tscheltschnigkogel erlitt ein 79-jähriger Mann am späten Dienstagnachmittag einen Schwächeanfall. Die Bergrettung rückte aus.

Ein Forsteinsatz in Villach-Warmbad forderte am späten Dienstagnachmittag die örtliche Bergrettung. Gegen 16.54 Uhr ging der Notruf ein, dass ein 79-jähriger Mann bei Waldarbeiten auf dem Tscheltschnigkogel einen Schwächeanfall erlitten hatte. Die Einsatzkräfte rückten umgehend aus und machten sich auf den Weg, um den verunglückten Mann sicher aus dem Gelände zu bergen und zu versorgen.