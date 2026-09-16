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/ ©Bergrettung Villach
Ein Bild auf 5min.at zeigt einen Mann, der eine gelbe Warnweste der Bergrettung Villach trägt.
Die Bergrettung Villach wurde am Dienstag zum Einsatz alarmiert.
Warmbad
16/09/2026
Schwächeanfall

Forstarbeiten enden mit Rettungseinsatz: Notfall am Tscheltschnigkogel

Notfall bei Waldarbeiten in Villach-Warmbad: Am Tscheltschnigkogel erlitt ein 79-jähriger Mann am späten Dienstagnachmittag einen Schwächeanfall. Die Bergrettung rückte aus.

von Tanja Janschitz Tanja Janschitz Onlineredaktion 5min.at
1 Minute Lesezeit(68 Wörter)
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Ein Forsteinsatz in Villach-Warmbad forderte am späten Dienstagnachmittag die örtliche Bergrettung. Gegen 16.54 Uhr ging der Notruf ein, dass ein 79-jähriger Mann bei Waldarbeiten auf dem Tscheltschnigkogel einen Schwächeanfall erlitten hatte. Die Einsatzkräfte rückten umgehend aus und machten sich auf den Weg, um den verunglückten Mann sicher aus dem Gelände zu bergen und zu versorgen.

Transparenzhinweis

KI-Hinweis: Künstliche Intelligenz kam lediglich unterstützend zum Einsatz, der Text wurde überwiegend von der Redaktion verfasst und sorgfältig geprüft.

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