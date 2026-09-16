Villach lädt zum Mädchentag: Eintritt frei bei Film-Event

Die Stadt Villach und EqualiZ laden am Freitag, dem 9. Oktober 2026, gemeinsam zum kostenlosen Kinoabend ein. Ab 18 Uhr flimmert "Kick It Like Beckham" über die Leinwand.

Anlässlich des Internationalen Mädchentages organisieren das Frauenbüro der Stadt Villach und EqualiZ ein gemeinsames Film-Event im Stadtkino. Gezeigt wird die Komödie „Kick it like Beckham“. Der Streifen dreht sich um die 17-jährige Jesminder Bhamra, kurz Jess, welche die Jungs beim Fußballspielen im Park regelmäßig alt aussehen lässt. Ihr Traum von der Damen-Fußballmannschaft stößt jedoch auf den Widerstand ihrer konservativen Eltern.

Teilnahme ist kostenlos

Grundsätzlich geht es bei der jährlichen Veranstaltung darum, Filme zu zeigen, welche junge Frauen bewegen, inspirieren und stärken. Der Eintritt am Freitag, dem 9. Oktober 2026, ist natürlich kostenlos. Einlass ist ab 17.30 Uhr, der Film startet um 18 Uhr. Eine Platzreservierung ist online unter villach.at/maedchenfilmtag möglich.