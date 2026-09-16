Villacher Juwelier bei den Geissens in St. Tropez: Jubiläumsfolge und getrennte Wege

Der Villacher Juwelier Pauli Schützlhoffer ist mittlerweile kein Unbekannter mehr. So war er jetzt auch bei der 500. Folge der Geissens dabei.

Pauli Schützlhoffer war bei der 500. Sendung von den Geissens mit dabei.

Pauli Schützlhoffer war bei der 500. Sendung von den Geissens mit dabei.

Der Villacher Pauli Schützlhoffer macht sich bei Promis immer mehr einen Namen. So stattete er bereits mehrfach verschiedene Künstler mit Schmuck aus. Auch bei den Geissens war er schon zu Gast. Dieses Mal wieder, nämlich bei deren 500. Folge in St. Tropez.

Villacher bei Jubiläumsfolge dabei

„Ich nehm euch mit zur Feier für die 500. Folge von „Die Geissens“ in St. Tropez. Danke für diesen schönen Abend“, so Pauli auf Instagram. Begeistert erzählt er, dass er so viele coole Leute bei dem Event getroffen hat. Auch ein Magier, die Musik und das Event selbst erfreuten den Villacher. Aber Pauli wird wohl nicht mehr bei der Geissens Serie auf RTL Zwei in Zukunft zu sehen sein. Das ist der Grund.

Aus und vorbei

Aus und vorbei: Nach der finalen Staffel und der Jubiläumsfolge Nummer 500 nimmt die Reality-Show über die Geissens ein Ende. Die glamouröse TV-Familie und der Sender RTL Zwei beenden damit ihre langjährige gemeinsame Geschichte und gehen künftig getrennte Wege.