99 von 100 Punkten: Kärntner Luxushotel holt sich österreichweiten Spa-Titel

550 Spa-Hotels wurden für den neuen Falstaff-Guide bewertet – eines der ausgezeichneten Häuser liegt auf 1.769 Metern Seehöhe in Kärnten. Der Feuerberg holte 99 Punkte und einen österreichweiten Titel.

Nur ein Punkt fehlt zur Höchstwertung: Das Mountain Resort Feuerberg auf der Gerlitzen Alpe hat im neuen Falstaff Travel Spa Guide 2027 99 von 100 möglichen Punkten erreicht. Doch das ist noch nicht alles: Das Kärntner Hotel wurde außerdem als Österreichs „Best Classic Spa“ ausgezeichnet. Der Preis wurde in München übergeben, wo Emanuel Berger die Auszeichnung für das Resort entgegennahm. Für Falstaff war bei der Bewertung vor allem ausschlaggebend, wie das Hotel seine Lage auf 1.769 Metern Seehöhe mit seinem Wellnessangebot verbindet.

Neuer See-Spa fließt in Bewertung ein

Eine Rolle dürfte dabei auch der erst im Juni 2026 eröffnete See-Spa am Almsee gespielt haben. Dort entstanden unter anderem ein Infinity-Pool direkt am See, zwei neue Familien-Ruheräume und eine See-Sauna. Falstaff hebt genau diese Verbindung zwischen Wellnessbereich und Umgebung hervor. Durch den Ausbau rücke „das Naturerlebnis noch stärker ins Zentrum der Wellness-Auszeit“, heißt es in der Begründung. Im Mountain Resort Feuerberg ist die Freude groß: „Es ist eine riesengroße Ehre, wenn man sieht, mit welch renommierten Hotels wir heute gemeinsam auf der Bühne stehen“, erklärt Emanuel Berger.

©NICOLAJ KORAUS PHOTOGRAPHY Emmanuel Berger freute sich über die Auszeichnung für das Mountain Resort Feuerberg.

Feuerberg wird 20 Jahre alt

Für das Mountain Resort kommt die Auszeichnung kurz vor einem runden Jubiläum. Am 7. Juli 2007 wurde der Feuerberg eröffnet, 2027 besteht das Resort damit bereits seit 20 Jahren. Nach Angaben des Unternehmens wurden in den vergangenen Jahren mehr als 70 Millionen Euro investiert. Heute verfügt das Fünf-Sterne-Haus über 134 Zimmer, Suiten und Chalet-Suiten. Zum Wellnessbereich gehören 13 Pools und elf Saunen, wobei es sowohl Bereiche für Familien als auch Ruhezonen für Erwachsene gibt.

550 Spa-Hotels neu bewertet

Für die Ausgabe 2027 hat der Falstaff Travel Spa Guide nach eigenen Angaben 550 Spa-Hotels neu bewertet. Neben der Punktebewertung vergibt Falstaff Sonderauszeichnungen in verschiedenen Kategorien.