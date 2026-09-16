„Sie wollte nur helfen“ – dann nahm das Unglück in Veldener Boutique seinen Lauf

Eigentlich wollte sie nur helfen, doch dann folgte schon bald das böse Erwachen. Als ein Pärchen am Mittwoch zu Mittag in einer Modeboutique in Velden darum bat, Geld zu wechseln, kam eine Mitarbeiterin seinem Wunsch nach. Wenig später fehlten allerdings 100 Euro in der Kasse. Ihr mulmiges Gefühl brachte die Angestellte auf die richtige Spur. Ihr Chef kontrollierte die Überwachungskamera – und erkannte darauf, wie schnell der mutmaßliche Trick abgelaufen war.

Pärchen wollte 300 Euro wechseln

Passiert ist der Vorfall am 16. September gegen 12.15 Uhr. Wie der Boutiquebesitzer, der anonym bleiben möchte, gegenüber 5 Minuten schildert, betraten ein Mann und eine Frau gemeinsam das Geschäft. Der Mann wollte drei 100-Euro-Scheine wechseln lassen. Zunächst wollte ihm die Mitarbeiterin 50-Euro-Scheine geben. Doch damit war der Mann nicht zufrieden: Er wollte das Geld noch kleiner gewechselt haben. Die Angestellte kam seinem Wunsch nach und gab ihm zehn 20-Euro-Scheine, neun 10-Euro-Scheine und zwei Fünf-Euro-Scheine – insgesamt also 300 Euro.

Plötzlich wollte er auch noch Münzen

Doch damit war die Sache noch immer nicht erledigt. „Nachdem der Herr das Geld gezählt hatte, meinte er, dass er auch gerne noch kleine Münzen hätte (10 Cent, 20 Cent, etc.)“, schildert der Boutique-Betreiber die Situation. Das lehnte die Mitarbeiterin schließlich ab. Daraufhin wollte der Mann die zuvor erhaltenen Scheine doch nicht behalten und gab sie der Angestellten zurück. Genau in diesem Moment dürfte der entscheidende Griff passiert sein: Von den zurückgegebenen Scheinen fehlten fünf 20-Euro-Scheine – also insgesamt 100 Euro.

„Ging sekundenschnell“

Der Mitarbeiterin fiel das zunächst nicht auf. Erst später bekam sie ein ungutes Gefühl und rief ihren Chef an. Sie bat ihn, sich die Aufnahmen der Überwachungskamera anzusehen. Der Boutiquebesitzer konnte die Aufnahmen allerdings erst gegen 16 Uhr kontrollieren. Dabei will er erkannt haben, wie der Mann die Scheine an sich nahm. „Auf einem Bild sieht man, dass er die unteren Scheine schnell wegnimmt und diese dann in seiner linken Faust versteckt“, erklärt er. Für ihn steht fest, dass der Ablauf äußerst routiniert wirkte: „Das waren Profis … es ging sekundenschnell.“ Danach informierte der Geschäftsinhaber die Polizei. Auch das Videomaterial stellte er den Beamten zur Verfügung.

„Sie wollte nur helfen“

Seiner Mitarbeiterin macht der Boutiquebesitzer trotz des Fehlers keinen großen Vorwurf. Natürlich sei es im Nachhinein keine gute Idee gewesen, einem Fremden 300 Euro zu wechseln. „Sie wollte nur helfen“, erklärt der Unternehmer die Intentionen seiner Mitarbeiterin. Und diese Hilfsbereitschaft dürfte dem Pärchen letztlich in die Hände gespielt haben und nun fehlen 100 Euro in der Kassa. „Ist zwar kein Riesenbetrag, aber es ärgert einen trotzdem“, resümiert der Betreiber.

Boutiquebesitzer will andere warnen

Nun möchte der Veldener Unternehmer verhindern, dass andere Geschäftsleute auf eine ähnliche Masche hereinfallen. Er vermutet nämlich, dass das Paar möglicherweise auch andernorts versuchen könnte, auf diese Weise an Bargeld zu kommen. „Deshalb möchte ich, dass andere Unternehmen/MitarbeiterInnen davor gewarnt werden“, erklärt er. Außerdem bittet er um Hinweise: Falls jemand etwas Verdächtiges gesehen hat, soll er oder sie sich an die Polizei Velden wenden.