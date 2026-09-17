Saisonauftakt auf fremdem Eis: VSV gastiert in Vorarlberg

Der EC iDM Wärmepumpen VSV eröffnet die neue Spielzeit der win2day ICE Hockey League am Freitagabend mit einem Auswärtsspiel gegen die Pioneers Vorarlberg.

Mit der neuen Saison beginnt auch für die Adler ein neues Kapitel.

Mit der neuen Saison beginnt auch für die Adler ein neues Kapitel.

Mit der Partie bei den Pioneers Vorarlberg startet der EC iDM Wärmepumpen VSV am Freitagabend um 19.30 Uhr in die win2day ICE Hockey League. Die Begegnung in der Vorarlberghalle in Feldkirch bildet den Auftakt zu einer intensiven Phase: Die Adler bestreiten die ersten fünf Meisterschaftsspiele ausnahmslos auf fremdem Eis.

Vorbereitung ist abgeschlossen

Die Gastgeber aus Feldkirch belegten im vorherigen Grunddurchgang nach 48 Spielen mit 40 Punkten den zwölften Rang und präsentieren sich nun mit neu formiertem Kader. Auch beim VSV gibt es kadertechnische Änderungen: In der Abwehr fehlt Thomas Vallant aufgrund einer Unterkörperverletzung für mehrere Wochen. Auch Alex Wall gilt nach einer Oberkörperverletzung als „day-to-day“. Lukas Schreier übernimmt deshalb wieder Aufgaben in der Defensive, während Benjamin Topalović aus dem blau-weißen Nachwuchs (U18/U20) in den Kader der Kampfmannschaft aufrückt.