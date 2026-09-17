Keine KI: Villacherin kreiert Gütesiegel für echte Kreativität

Silvia Wirnsberger und Patrick Jaritz arbeiten aktuell an einem neuen österreichischen Gütesiegel, welches Inhalte auszeichnet, die von menschlicher Hand und nicht von künstlicher Intelligenz (KI) verfasst wurden.

In einer Zeit digitaler Inhalte gewinnt die Frage nach der menschlichen Handschrift in Kunst, Schrift und Bild immer mehr an Bedeutung. Die Villacherin Silvia Wirnsberger und Patrick Jaritz haben dafür mit „PURE – People Unfiltered Real Emotion“ ein neues österreichisches Qualitätssiegel ins Leben gerufen. Das Konzept setzt nicht bei der Kennzeichnung von KI an, sondern weist den menschlichen Ursprung von Werken nach. Transparenz garantieren ein mehrstufiges Prüfverfahren und ein digitales Register, über das ausgestellte Zertifizierungen nachvollzogen werden können. Das Projekt durchläuft aktuell seine Testphase und startet offiziell im Oktober.

KI oder Mensch?

„Ich beschäftige mich beruflich täglich mit Kommunikation, Marketing und Inhalten. Und irgendwann habe ich mich selbst gefragt: Wenn wir bald nicht mehr unterscheiden können, was von einem Menschen und was von einer Maschine geschaffen wurde – wie machen wir dann jene sichtbar, bei denen tatsächlich noch ein Mensch mit seiner Idee, seine Erfahrung und seiner Kreativität dahintersteht? Genau aus dieser Frage ist PURE entstanden“, erläutert Silvia Wirnsberger, Gründerin und Geschäftsführerin der PURE Media Certification GmbH. Das Gütesiegel zertifiziert nicht die KI, sondern prüft, ob Idee, kreative Leistung, Gestaltung und Verantwortung maßgeblich beim Menschen liegen, und ob sich dieser menschliche Anteil nachvollziehbar belegen lässt.

Es geht nicht darum, KI zu verbieten oder zu verteufeln. Aber je perfekter künstlich erzeugte Inhalte werden, desto wertvoller wird es, menschliche Kreativität wieder sichtbar und nachvollziehbar zu machen. Silvia Wirnsberger

Belegt menschliche Kreativität

Statt Werke nachträglich per Software auf künstliche Intelligenz zu prüfen, dreht das Zertifikat PURE den Spieß um: Der menschliche Schöpfungsprozess steht im Mittelpunkt und wird transparent dokumentiert. Vom ersten Einfall über Texte, Bilder, Audio und Video bis hin zur finalen Redaktion legen Antragsteller offen, wo digitale Helfer zum Einsatz kamen. Der eigene kreative Beitrag muss dabei durch Nachweise belegt werden. Ein KI-Einsatz ist somit kein Ausschlusskriterium – entscheidend bleibt, dass die maßgebliche inhaltliche und gestalterische Arbeit vom Menschen stammt.

Vielleicht werden wir uns schon sehr bald nicht mehr nur fragen, ob KI verwendet wurde. Wir werden wissen wollen: Wie viel Mensch steckt noch darin? Silvia Wirnsberger

So funktioniert die neue Zertifizierung

Die Prüfung selbst soll bewusst nicht allein einer Maschine überlassen werden. „[…] Software kann ein Prüfverfahren unterstützen und strukturieren – die eigentliche Bewertung erfolgt durch Menschen nach definierten Kriterien“, erklärt Patrick Jaritz, CTO und Gesellschafter der PURE Media Certification GmbH. Im geplanten Prüfmodell durchläuft jede Zertifizierungsentscheidung ein festgelegtes Verfahren, das mit einer Kontrolle nach dem Vier-Augen-Prinzip endet. Erst wenn dieser Prozess erfolgreich abgeschlossen ist, wird das Zertifikat ausgestellt. In der ersten Phase richtet sich PURE unter anderem an Autoren, Redaktionen, Verlage, Kreative und Institutionen. Zertifiziert werden können einzelne Werke und Inhalte wie Texte, Bücher, Bilder sowie journalistische, kulturelle und audiovisuelle Arbeiten. Parallel wird ein Modell für Organisationen, Institutionen und Redaktionen entwickelt.