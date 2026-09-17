Härteprobe am Villacher Hausberg: Der Dobratsch-Berglauf ruft

Bereits zum fünften Mal lädt der Verein GEMMA am 26. September 2026 zum Dobratsch-Berglauf ein. Auf der 8,7 Kilometer langen Streckenführung haben die Sportler insgesamt 1.104 Höhenmeter zu bewältigen.

Der Verein GEMMA richtet auch dieses Jahr wieder den Dobratsch-Berglauf aus. Der traditionelle Bewerb ist einmal mehr Teil des KLV-Berglaufcups.“ Wir freuen uns darauf, erneut zahlreiche motivierte Läuferinnen und Läufer am Villacher Hausberg begrüßen zu dürfen“, betonen Marc Germeshausen und Stefan Mak vom Veranstalterverein GEMMA. Die Herausforderung hat es in sich: 8,7 Kilometer Distanz und 1.104 Höhenmeter sind zu bewältigen. Los geht es um 10 Uhr in Pogöriach. Von dort verläuft der Kurs über Heiligengeist sowie den Steilhang hinauf zur Rosstratte auf 1.732 Metern Höhe. Mitmachen können Jugendliche und Erwachsene in den jeweiligen Cup-Klassen.

©gemma.cc/KK Der Verein GEMMA mit Marc Germeshausen und Stefan Mak freut sich auf zahlreiche Teilnehmende.

Anmeldungen noch möglich

Wer dabei sein möchte, kann sich vorab auf www.gemma.cc online registrieren. Spontane Nachmeldungen sind am Eventtag ab 9 Uhr direkt vor Ort möglich. Nach der sportlichen Anstrengung dürfen sich alle Finisher im Ziel auf eine warme Verpflegung freuen.

©gemma.cc/KK Rund 1.100 Höhenmeter sind auf der neun Kilometer langen Strecke zu bewältigen.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 17.09.2026 um 12:11 Uhr aktualisiert