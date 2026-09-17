Schönstes Kirchtagsfenster: SKIN ‚N‘ NOSE freut sich bei der feierlichen Übergabe

Das Voting ist entschieden, der Sieg gebührend gefeiert: Bei der offiziellen Gewinnübergabe nahmen Store Manager Mario Holl und sein Team von SKIN ‚N‘ NOSE die Trophäe für das schönste Kirchtags-Schaufenster Villachs entgegen.

Unter dem Motto „Wenn Auslågn Kirchtåg feian“ suchten das Stadtmarketing Villach und 5 Minuten das kreativste und stimmungsvollste Schaufenster der Draustadt. Nach einem spannenden Online-Voting setzte sich das Team des neuen Beautystores SKIN ‚N‘ NOSE am Hauptplatz 7 (im Köllhaus) durch und holte sich den verdienten 1. Platz. Nun fand die feierliche Übergabe vor Ort statt. Erich Ruttnig von 5 Minuten, sowie Pierre Bechler und Sarah Oschounig vom Stadtmarketing Villach überreichten den Gewinn persönlich an Mario Holl und sein Team. Sie dürfen sich über den Leistungsbeitrag für die City-Partnerschaft 2027, sowie ein Werbepaket von 5 Minuten Villach freuen.

„Innenstadt statt Irgendwo“

Die Freude über die Auszeichnung ist am neuen Standort riesengroß. Mario Holl feierte den Erfolg gemeinsam mit seinen beiden Kolleginnen Kimberly Quiros Mora und Marion Assek. Das Team, das erst vor Kurzem vom Hauptplatz 28 an die neue Adresse übersiedelt ist, unterstrich dabei erneut sein Engagement für die Draustadt: „Unser klares Ziel ist es, die Villacher Innenstadt noch mehr zu stärken – ganz nach dem Motto: Innenstadt statt Irgendwo!“ Mit ihrem prämierten Schaufenster setzten die Beauty-Experten ein optisches Highlight im Herzen Villachs. Neben Nischen-Parfums, Pflege und Make-Up bietet der Store ein ganzheitliches Sortiment aus Lifestyle-Artikeln, Designer-Handtaschen und Geschenken.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 17.09.2026 um 13:09 Uhr aktualisiert