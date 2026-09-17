Zum 30. Jubiläum: Villacher Moschee öffnet ihre Türen

Drei Jahrzehnte Bosnisches Kulturzentrum Villach – Weiße Moschee: Dieses Jubiläum wird am Samstag, dem 17. Oktober 2026, gefeiert. Besucher sind ab 11 Uhr zum Tag der offenen Moschee willkommen. „Ihr habt die Möglichkeit, unsere Räumlichkeiten zu besichtigen, Fragen zu stellen und unsere Gemeinde persönlich kennenzulernen. Außerdem erwartet euch ein Grillfest mit Spezialitäten der balkanischen und mediterranen Küche“, erklärt Amina Mustafić vom Kulturzentrum gegenüber 5 Minuten. Es soll ein Fest der Begegnung und des gemeinsamen Miteinanders werden. „Alle Kärntnerinnen und Kärntner – unabhängig von Herkunft, Religion oder Weltanschauung – sind herzlich eingeladen, vorbeizukommen“, so Mustafić abschließend.