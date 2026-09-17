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Ein Bild auf 5min.at zeigt die weiße Moschee in Villach.
Am 17. Oktober öffnet die Weiße Moschee in Villach ihre Türen.
Villach
17/09/2026
Am 17. Oktober

Zum 30. Jubiläum: Villacher Moschee öffnet ihre Türen

Seit drei Jahrzehnten prägen bosnische Muslime das Leben in Villach. Anlässlich des Jubiläums öffnet das Bosnische Kulturzentrum – Weiße Moschee am Samstag, dem 17. Oktober 2026, nun seine Türen.

von Tanja Janschitz Tanja Janschitz Onlineredaktion 5min.at
1 Minute Lesezeit(111 Wörter)
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Drei Jahrzehnte Bosnisches Kulturzentrum Villach – Weiße Moschee: Dieses Jubiläum wird am Samstag, dem 17. Oktober 2026, gefeiert. Besucher sind ab 11 Uhr zum Tag der offenen Moschee willkommen. „Ihr habt die Möglichkeit, unsere Räumlichkeiten zu besichtigen, Fragen zu stellen und unsere Gemeinde persönlich kennenzulernen. Außerdem erwartet euch ein Grillfest mit Spezialitäten der balkanischen und mediterranen Küche“, erklärt Amina Mustafić vom Kulturzentrum gegenüber 5 Minuten. Es soll ein Fest der Begegnung und des gemeinsamen Miteinanders werden. „Alle Kärntnerinnen und Kärntner – unabhängig von Herkunft, Religion oder Weltanschauung – sind herzlich eingeladen, vorbeizukommen“, so Mustafić abschließend.

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