Regisseur sucht Villacher Lebensgeschichten: „Ich höre zu und schreibe auf“

Der bekannte Villacher Schauspieler und Regisseur Clemens Luderer bittet Villacher Senioren, die gerne ihre Lebensgeschichte erzählen und sich damit auch gleichzeitig verewigen wollen, wieder einmal zu einem Interview.

„Ich suche weitere Senioren aus Villach und Umgebung, die mir ihre Geschichte erzählen möchten. Ich schreibe sie auf (mit Namen oder anonym, wenn gewünscht) und werde sie im Zuge einer Lesung in Villach auch vortragen. Dazu würde ich dann auch alle Beteiligten plus Familie einladen,“ verrät Clemens Luderer exklusiv in einem Gespräch mit 5 Minuten. Aber: „Man kann da auch anonym bleiben und nicht zu der Veranstaltung kommen – sofern da jemand Angst davor hat.“

Nicht das erste Projekt dieser Art

„In den vergangenen Jahren habe ich bereits ähnliche Projekte durchgeführt zum Beispiel ,Kärntner Lebensgeschichten‘, im Zuge derer wir Kalender mit Foto und Text gemacht und an alle Beteiligten verteilt haben“, so Luderer. Dieses Mal geht’s allerdings ausschließlich um die Lebensgeschichten, von damals, als man noch jung war oder besonders schicksalhafte, einschneidende Erlebnisse hatte, die man niemals vergessen kann, aber der Öffentlichkeit gerne mitteilen möchte.

Unkomplizierte Anmeldung

Luderer: „Melden können sich alle Senioren oder deren Angehörige (oft haben sich Kinder oder Enkelkinder gemeldet und ihren Vater/Großvater vorgeschlagen), direkt bei mir per Mail.

Alles funktioniert ganz unkompliziert – ich komme zu den Leuten nach Hause oder wir treffen uns irgendwo und reden, ich höre zu und schreibe auf.“