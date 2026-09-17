Skip to content
Region auswählen:
/ ©zVg
Das Bild auf 5min.at zeigt Clemens Luderer mit Senioren.
Clemens Luderer sucht Villacherinnen und Villacher älteren Semesters, die ihre Lebensgeschichte erzählen wollen.
Villach
17/09/2026
Neues Projekt

Regisseur sucht Villacher Lebensgeschichten: „Ich höre zu und schreibe auf“

Der bekannte Villacher Schauspieler und Regisseur Clemens Luderer bittet Villacher Senioren, die gerne ihre Lebensgeschichte erzählen und sich damit auch gleichzeitig verewigen wollen, wieder einmal zu einem Interview.

von Manfred Wrussnig Das Foto auf www.5min.at zeigt Manfred Wrussnig, ein erfahrener und langjähriger Journalist bei 5 Minuten.
1 Minute Lesezeit(223 Wörter)
Wählen Sie 5min.at als bevorzugte Google-Quelle

„Ich suche weitere Senioren aus Villach und Umgebung, die mir ihre Geschichte erzählen möchten. Ich schreibe sie auf (mit Namen oder anonym, wenn gewünscht) und werde sie im Zuge einer Lesung in Villach auch vortragen. Dazu würde ich dann auch alle Beteiligten plus Familie einladen,“ verrät Clemens Luderer exklusiv in einem Gespräch mit 5 Minuten. Aber: „Man kann da auch anonym bleiben und nicht zu der Veranstaltung kommen – sofern da jemand Angst davor hat.“

Nicht das erste Projekt dieser Art

„In den vergangenen Jahren habe ich bereits ähnliche Projekte durchgeführt zum Beispiel ,Kärntner Lebensgeschichten‘, im Zuge derer wir Kalender mit Foto und Text gemacht und an alle Beteiligten verteilt haben“, so Luderer. Dieses Mal geht’s allerdings ausschließlich um die Lebensgeschichten, von damals, als man noch jung war oder besonders schicksalhafte, einschneidende Erlebnisse hatte, die man niemals vergessen kann, aber der Öffentlichkeit gerne mitteilen möchte.

Unkomplizierte Anmeldung

Luderer: „Melden können sich alle Senioren oder deren Angehörige (oft haben sich Kinder oder Enkelkinder gemeldet und ihren Vater/Großvater vorgeschlagen), direkt bei mir per Mail.
Alles funktioniert ganz unkompliziert – ich komme zu den Leuten nach Hause oder wir treffen uns irgendwo und reden, ich höre zu und schreibe auf.“

Das Bild auf 5min.at zeigt Clemens Luderer mit Senioren.
©zVg
Clemens Luderer schreibt …
Das Bild auf 5min.at zeigt Clemens Luderer mit Senioren.
©zVg
… die Lebensgeschichten von Villacher Senioren auf.
Du hast einen #Fehler gefunden? Jetzt melden.
Mehr Interessantes

Folge uns auf:

© 2026 - 5min.at