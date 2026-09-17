Villach trauert um „Tierarzt aus Leidenschaft“

In Villach herrscht momentan große Trauer: Der ehemalige Tierarzt Kurt Forisch hat am Samstag, dem 12. September 2026, seine Augen für immer geschlossen.

Kurt Forisch machte sich 1982 als Tierarzt in Villach selbstständig und führte seine Praxis über Jahrzehnte mit großem Einsatz. Er war stets zur Stelle, wenn ein Tier dringend Hilfe benötigte. Seine spätere Nachfolgerin Bettina Reauz-Pribernig, die die Praxis 2013 übernahm, bezeichnet ihn gegenüber der Kleinen Zeitung als „Tierarzt aus Leidenschaft“.

24 Welpen an einem Heiligabend gerettet

Wie sehr Forisch für seinen Beruf lebte, zeigt eine Geschichte, die er gerne erzählte: Einmal führte er bei drei Hündinnen am Heiligen Abend Not-Kaiserschnitte durch – und rettete damit insgesamt 24 Welpen. Neben seinem Beruf engagierte sich Forisch jahrzehntelang beim Lions Club Villach. Seit 1983 gehörte er dem Club an, übernahm mehrere Funktionen im Vorstand und war auch Präsident. Am 12. September hat der engagierte ehemalige Tierarzt seine Augen kurz nach seinem 81. Geburtstag für immer geschlossen.

Abschied am Montag

Am Sonntag, dem 20. September, wird Kurt Forisch von 9 bis 18 Uhr in der Aufbahrungshalle am Waldfriedhof Villach aufgebahrt. Die Urnenverabschiedung findet am Montag, dem 21. September, um 11 Uhr in der Zeremonienhalle statt. Anschließend wird der langjährige Villacher Tierarzt zu seiner letzten Ruhestätte begleitet.