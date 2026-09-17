Neue 380-kV-Trasse sorgt in Treffen schon wieder für Ärger

Die neue Planungstrasse für die 380-kV-Leitung durch Kärnten ist seit wenigen Tagen öffentlich – doch in Treffen am Ossiacher See ist man nun keineswegs beruhigt. Im Gegenteil: Die Gemeinde wirft der Austrian Power Grid (APG) vor, seit Monaten zugesagte Informationen schuldig zu bleiben. Besonders brisant: Nach einer ersten Prüfung befürchtet die Gemeinde, dass die neue Trasse bei Töbring und Eichholz sogar wieder näher an Wohnhäuser heranrücken könnte. Deshalb bleibt Treffen bei seinem Nein zur derzeitigen Planung.

Abstände zu Wohnhäusern fehlen

„Beim Ortsaugenschein am 13. April wurde uns zugesagt, die besprochenen Varianten und Alternativen innerhalb von zwei Wochen zu prüfen und der Gemeinde vorzulegen. Fünf Monate später sehen wir eine neue Linie auf einer Karte – aber noch immer keine Maststandorte, keine Masthöhen und keine vermessenen Abstände zu den Wohnhäusern“, kritisiert Bürgermeister Andreas Fillei. Diese Informationen hatte die Gemeinde bereits Ende Juni eingefordert. Außerdem verlangt sie einen Vergleich mit jener Trassenführung, die beim Ortsaugenschein im April präsentiert wurde, sowie eine nachvollziehbare Gegenüberstellung der untersuchten Alternativen. Nach Angaben der Gemeinde liegen diese Unterlagen bis heute nicht vollständig vor.

Sorge um Töbring und Eichholz

Besonders genau schaut man derzeit auf den Beginn der Ortschaft Töbring sowie auf den Bereich bei Eichholz. Dort entsteht laut Gemeinde nach derzeitigem Kartenstand der Eindruck, dass die neue Planung wieder näher an bestehende Häuser heranführt. Ob das tatsächlich der Fall ist, könne man ohne konkrete Maststandorte und vermessene Abstände allerdings noch nicht beurteilen. „Wenn die APG behauptet, auf die Anliegen der Gemeinden eingegangen zu sein, soll sie das für Treffen konkret belegen. Eine farbige Linie auf einem Luftbild ist keine ausreichende Entscheidungsgrundlage“, so Fillei.

Mehr als 1.000 Unterschriften übergeben

Der Widerstand gegen die geplante Stromtrasse beschäftigt Treffen bereits seit Monaten. Im November 2025 hatte sich der Gemeinderat in einer Sondersitzung einstimmig gegen die damals vorgesehene Führung durch beziehungsweise nahe der Siedlungsgebiete ausgesprochen. Damals hatte eine Bürgerinitiative bereits mehr als 500 Unterschriften gesammelt. Mittlerweile ist die Zahl laut aktueller Aussendung auf mehr als 1.000 Unterschriften gestiegen. Diese wurden mit Unterstützung der Gemeinde gesammelt und dem Kärntner Landtag sowie der Landesregierung übergeben. Gemeinde und Bürgerinitiative verlangen weiterhin eine Trassenführung mit möglichst großem Abstand zu Wohnhäusern.

APG änderte rund ein Viertel der Strecke

Erst vor Kurzem hatten APG und Kärnten Netz ihre überarbeitete Planung für das Großprojekt „Netzraum Kärnten“ vorgestellt. Die geplante 380-kV-Freileitung soll auf rund 193 Kilometern von Lienz bis Obersielach bei Völkermarkt führen. Nach Angaben der Netzbetreiber wurden rund 200 zusätzliche Kilometer möglicher Varianten untersucht. Auf etwa einem Viertel der gesamten Strecke unterscheidet sich die nun veröffentlichte Planung von der ursprünglichen Grobtrasse. Die APG argumentiert, dass der Ausbau für die künftige Stromversorgung notwendig sei. Das Projekt hat zudem von der Europäischen Kommission den Status eines „Project of Common Interest“ (PCI), also eines Energieinfrastrukturprojekts von gemeinsamem europäischem Interesse, erhalten. In Treffen überzeugt die Überarbeitung vorerst dennoch nicht. „Solange keine vollständige und überprüfbare Alternativenprüfung vorliegt, besteht Treffen auf einer Linienführung mit größtmöglichem Abstand zu den Wohnhäusern“, heißt es seitens der Gemeinde.

„Wir lassen uns nicht abspeisen“

Auch nach dem Wechsel an der Gemeindespitze soll sich daran nichts ändern. Fillei folgte im Sommer auf den langjährigen Bürgermeister Klaus Glanznig. „Ein Bürgermeisterwechsel ist kein Freibrief, Zusagen und Beschlüsse einer Gemeinde zurückzusetzen“, stellt Fillei klar. Treffen habe weder sein Gedächtnis noch seine Stimme verloren: „Wir sind gesprächsbereit – aber wir lassen uns nicht abspeisen.“