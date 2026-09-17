Wernberger Wanderung verbindet elf Kulturjuwele – und feiert heuer Jubiläum

Von alten Kirchen über Schlösser bis zur Burgruine: Die Wernberger Kultur- und Kirchenwanderung findet am 26. September wieder statt. Heuer gibt es dabei ein Jubiläum zu feiern.

Die Wernberger Kultur- und Kirchenwanderung findet heuer bereits zum 20. Mal statt. Wer die gesamte Strecke bewältigen möchte, braucht durchaus Ausdauer. Treffpunkt ist bereits um 6.45 Uhr vor dem Gemeindeamt, die Rückkehr ist um ca. 17.30 Uhr vorgesehen. Dazwischen werden elf kulturelle und historische Stationen besucht.

Von Kloster Wernberg bis zur Burgruine

Los geht es um 7 Uhr beim Kloster Wernberg. Danach führt die Wanderung unter anderem zu den Kirchen in Gottestal und Föderlach sowie weiter nach Kantnig und Sternberg. Auf der Burg Sternberg ist von 11.45 bis 12.45 Uhr eine Mittagsrast eingeplant. Am Nachmittag geht es zum Schloss und zur Pfarrkirche Damtschach, zur Filialkirche Umberg und schließlich zur Burgruine Eichelberg. Die letzte Station ist um 16.30 Uhr die Filialkirche Ragain, ehe es zurück zum Gemeindeamt geht.

Man muss nicht den ganzen Tag mitwandern

Wer nicht die komplette Tour absolvieren möchte, kann auch später dazustoßen. Ein Einstieg ist an den einzelnen Stationen zu den jeweiligen Besuchszeiten möglich. Ebenso können Teilnehmer die Wanderung vorzeitig beenden. Bei Bedarf steht ein Shuttlebus für die Rückfahrt zum Ausgangspunkt bereit. Vom Wetter lässt sich die Veranstaltung ebenfalls nicht aufhalten: Laut Gemeinde findet die Wanderung bei jeder Witterung statt. Informationen zur 20. Wernberger Kultur- und Kirchenwanderung gibt es bei Organisator Roland Stadler unter 0676/87 72 21 17.