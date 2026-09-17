„Ufos“ über Villach? Mysteriöse Lichter am Himmel sorgen für Rätselraten

„Die Leute stehen auf der Straße und diskutieren“: Mysteriöse Lichter am Himmel sorgen am Donnerstagabend in Villach für Aufregung. Sind es Satelliten, Ufos oder etwas ganz anderes? Ein Experte klärt auf.

Am Donnerstagabend (17. September) erreichten die 5-Minuten-Redaktion zahlreiche Lesermeldungen und es herrschte so einige Aufregung. Der Grund sind mysteriöse Lichter am Nachthimmel, die sich bereits seit kurz nach 20 Uhr dort abzeichnen. „Ich bin vor meinem Haus, die Leute sind auf der Straße und diskutieren, ob es sich um Ufos, Satelliten oder Lichter handelt“, schildert ein Villacher gegenüber 5 Minuten.

Keine außerirdische Erklärung

Wir haben bei Kurt Anetzhuber, Vorstandsmitglied des Vereins Astronomische Vereinigung Kärntens, nachgefragt, was es damit auf sich haben könnte. Und des Rätsels Lösung ist seiner Interpretation nach sehr irdisch: „Ich kann mir nicht vorstellen, dass es irgendwo aus dem Universum kommt“, beginnt er nach Sichtung der Bilder zu erklären. Laut ihm würde sich etwa ein Meteor – eines der wenigen Himmelsphänomene, die bei dem bewölkten Himmel überhaupt sichtbar sein könnten – nur in einer Linie über den Himmel ziehen. „Der macht keine Muster“, so der Experte.

„Ufos“ über Villach? Das sagt der Experte

Doch was könnte es sonst sein? „Meine Spekulation: In Villach steht irgendwo einer, der mit einem einem Laserstrahler oder einem Skybeamer Muster an den Himmel wirft“, schmunzelt er. Für diese Vermutung hat er einen guten Grund parat: „Es leuchtet laut den Bildern von unten auf die Wolken drauf, nicht durch die Wolken durch. Also ich würde sagen, da leuchtet jemand von unten drauf und das reflektiert in den Wolken.“ Zudem sind auf fast allen Bildern genau sechs Lichtpunkte zu sehen, die verschiedene Muster bilden. Also die Villacher können beruhigt sein: „Es sind keine Ufos im Anflug“, lacht Anetzhuber abschließend.

©Leser | Diese Lichter sorgten am Villacher Nachthimmel für Rätselraten.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 17.09.2026 um 21:45 Uhr aktualisiert