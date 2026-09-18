Carinthia200 sorgt für Frust: Anrainer sitzen wegen Radrennen stundenlang fest

Für Ärger sorgt das Radrennen Carinthia200 im Unteren Gailtal. Denn: Aufgrund der geplanten Straßensperren sind Anrainer zum Teil über mehrere Stunden in ihren Ortschaften eingeschlossen. Sie üben nun Kritik.

Knapp 2.000 Rennradfahrer aus 24 Nationen rollen am Sonntag im Rahmen der Premiere des Carinthia200 von Villach durch das Gailtal, über die Windische Höhe und durch das Drautal. Die lange Distanz zusätzlich über Bad Bleiberg. Doch nicht alle sind von dem Bewerb begeistert, denn: Straßen werden dafür abschnittsweise gesperrt – im Gailtal für rund ein bis zwei Stunden, zwischen Windischer Höhe und Drautal für mehrere Stunden. 5 Minuten berichtete. Betroffen ist unter anderem die L36 Kerschdorfer Straße zwischen Labientschach und der Kreuzung mit der L33 Kreuzner Straße. Diese ist laut Angaben des Veranstalters von 9.45 bis 13.30 Uhr nicht befahrbar.

Anrainer von der Außenwelt abgeschnitten

„Ich hab sowas noch nicht erlebt“, ärgert sich eine Anrainerin. „Sogar bei der Ein- und Ausfahrt zum Feuerwehrhaus stehen zwei Absperrungen!“ Die 56-Jährige kann ihre Ortschaft den gesamten Vormittag über nicht verlassen; ist sozusagen über mehrere Stunden von der Außenwelt abgeschnitten. Der Grund: Der einzige Weg aus dem Ort hinaus führt über die L36. Und sie ist nicht die einzige betroffen ist. „Die Sperren reichen über Kerschdorf, Kreublach, Semering, Wertschach und St. Georgen bis nach Labientschach. Wenn wir am Sonntag wegfahren wollen, muss wohl der Hubschrauber kommen.“

©Leserfoto | Anrainer sind am 20. September über mehrere Stunden in ihren Ortschaften eingeschlossen. ©Leserfoto | Die Betroffenen sind verärgert. ©Leserfoto | Stundenlang gibt es kein Durchkommen.

Geduld gefragt

„Bei rund 2.000 Teilnehmern auf Landesstraßen ist die abschnittsweise Vollsperre die einzige Variante, die Radfahrer und Kfz-Verkehr sicher voneinander trennt“, heißt es vonseiten der Veranstalter auf Anfrage von 5 Minuten dazu. Ihnen ist bewusst, dass dies ein spürbarer Eingriff in den Tagesablauf der Bewohner ist. „Wir wissen, dass der 20. September für die Anrainer entlang der Strecke eine Umstellung bedeutet, und danken für ihre Geduld.“

Freie Fahrt für Einsatzkräfte

„Mit der Gemeinde Nötsch stehen wir in enger Abstimmung. Nach Auskunft der Gemeinde sind dort mit Stand 17. September, Nachmittag, keine Beschwerden eingelangt. Jede Rückmeldung, die bei der Gemeinde oder bei uns eingeht, nehmen wir direkt auf“, erklärt ein Sprecher des Events weiter. Auch wird versichert, dass Einsatzkräften zu jedem Zeitpunkt eine Durchfahrt ermöglicht wird. „Zusätzlich sind während des Rennens zehn Rettungsfahrzeuge und drei Notärzte entlang der rund 155 Kilometer langen Strecke im Einsatz. Für den ländlichen Raum bedeutet das, dass eine notfallmedizinische Erstversorgung am Renntag in der Regel rascher verfügbar ist als sonst, weil die weite Anfahrt entfällt.“

Hilfe im Einzelfall

Wo sich ein Einzelfall nicht lösen lässt – etwa aufgrund eines dringenden Arbeitsweges – wird die Durchfahrt vor Ort mit der Exekutive abgestimmt. „Dafür gibt es unsere Verkehrsinfo-Hotline unter 0660 / 5576511 und verkehrsinfo@pedalperformancegroup.com. Dort bekommt jeder die Auskunft, welcher Abschnitt wann frei ist und wann er losfahren muss“, erklären die Veranstalter. Abschließend wird betont: „2026 ist die Premiere. Das Feedback aus dieser ersten Ausgabe werten wir nach dem Rennen aus und stimmen uns dazu mit Polizei und Behörden ab.“ Kritik bzw. konkrete Vorschläge aus der Bevölkerung werden ebenfalls über die oben angeführten Kontaktdaten entgegengenommen. „Diese Rückmeldungen fließen dann in die Planung 2027 mit ein.“