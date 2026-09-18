Abenteuer auf Kufen: Girls Hockey Day in der Stadthalle Villach

In der Stadthalle Villach dreht sich am 26. September 2026 alles um den Nachwuchs auf Kufen. Die VSV Lady Hawks laden zum Girls Hockey Day ein.

Ein sportliches Erlebnis für junge Neueinsteigerinnen geht in der Stadthalle Villach über die Bühne.

Ein sportliches Erlebnis für junge Neueinsteigerinnen geht in der Stadthalle Villach über die Bühne.

Unter dem Motto „Dein Abenteuer auf Kufen beginnt!“ veranstalten die VSV Lady Hawks am Samstag, dem 26. September 2026, einen Girls Hockey Day. Die Partner McDonald’s und Create Sports unterstützen die Aktion, welche von 9 bis 11 Uhr in der Stadthalle Villach stattfindet. Das Angebot richtet sich speziell an fünf- bis neunjährige Mädchen, welche spielerisch das Eishockeyspielen entdecken möchten. Vorkenntnisse sind nicht notwendig, eine passende Leihausrüstung wird zur Verfügung gestellt.

Neue Barbie-Kollektion

Neben dem Fahrspaß und dem Ausprobieren des Hockeyschlägers wartet ein weiteres Element auf die Teilnehmerinnen: Im Rahmen des Termins wird die neue CCM-Barbie-Kollektion vorgestellt.