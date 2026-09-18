Tragischer Tod eines beliebten Bürgermeisters

Welch Tragik! Der erst am 12. Mai angelobte Bürgermeister von Treffen, Andreas Fillei, verstarb heute Nacht völlig überraschend. Fillei wurde nur 54 Jahre alt.

Das Gerücht über das Ableben des Bürgermeisters der Marktgemeinde Treffen verbreitete sich Freitagfrüh wie ein Lauffeuer im Gegendtal. Andreas Fillei gehörte seit 2015 dem Gemeinderat an. Nach dem Ausscheiden von Bürgermeister Klaus Glanznig wurde Fillei zu seinem Nachfolger und von Bezirkshauptmann Bernd Riepan am 12. Mai dieses Jahres angelobt. Sein Berufsweg führte ihn vom Handel über Managementfunktionen im Familiengästehaus bis in die Immobilienentwicklung.

Plötzlich verstorben

Völlig überraschend für seine Familie und Freunde verstarb Fillei heute Nacht. Er hinterlässt seine Frau Andrea und zwei erwachsene Kinder. Weiteres tragisches Detail: Mit Bürgermeister Fillei verstarb in dieser Periode bereits das dritte Gemeindevorstandsmitglied. Die SPÖ Treffen hat nun überdies die schwierige Aufgabe einen Nachfolger für den beliebten und bürgernahen Bürgermeister zu finden.

©zVg. / Kimeswenger Gedenken an Andreas Fillei: Beim Treffener Gemeindeamt wurde inzwischen die schwarze Fahne gehisst.

Große Trauer in der Landes-SPÖ

Große Trauer um den Verstorbenen herrscht auch in der Kärntner Landes-SPÖ. SPÖ-Landeparteivorsitzender und Landeshauptmann Daniel Fellner spricht von Fillei als einen „engagierten Bürgermeister und überzeugten Sozialdemokraten, der sich mit großem Einsatz um seine Gemeinde verdient gemacht hat“. Und weiter: „Wir verlieren einen grundehrlichen, herzlichen Menschen und einen guten Freund. Unsere Gedanken sind in diesen schweren Stunden vor allem bei seiner Familie und allen, die ihm nahestanden.“

„Sein Tod hinterlässt eine große Lücke“

Tief bestürzt zeigen sich auch SPÖ-Bezirksparteivorsitzender Manuel Müller und SPÖ-Landesgeschäftsführer David Pototschnig. Sie sind sich einig: „Sein Tod hinterlässt eine große Lücke.“

„Verlieren einen grundehrlichen, herzlichen Menschen“

Landeshauptmann Daniel Fellner (SPÖ) drückt den Hinterbliebenen ebenfalls sein tiefstes Mitgefühl aus. „Mit Andreas Fillei verliert Kärnten einen engagierten Kommunalpolitiker und Bürgermeister, der sich viele Jahre mit großem Einsatz um seine Gemeinde verdient gemacht hat. Vor allem aber verlieren wir einen grundehrlichen, herzlichen Menschen und einen guten Freund. Sein unerwarteter Tod macht uns alle zutiefst betroffen. Unsere Gedanken sind in diesen schweren Stunden insbesondere bei seiner Familie und allen, die ihm nahestanden.“

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 18.09.2026 um 11:43 Uhr aktualisiert