Skip to content
Region auswählen:
/ ©Montage: Gemeinde Treffen & Canva
Eine Bildmontage auf 5min.at zeigt brennende Kerzen und Andreas Fillei.
Treffen trauert um Bürgermeister Andreas Fillei.
Treffen am Ossiacher See
18/09/2026
Völlig überraschend

Tragischer Tod eines beliebten Bürgermeisters

Welch Tragik! Der erst am 12. Mai angelobte Bürgermeister von Treffen, Andreas Fillei, verstarb heute Nacht völlig überraschend. Fillei wurde nur 54 Jahre alt.

von Fritz Kimeswenger Das Foto auf www.5min.at zeigt Mag. Fritz Kimeswenger aus dem Politik Ressort.
2 Minuten Lesezeit(336 Wörter)
Wählen Sie 5min.at als bevorzugte Google-Quelle

Das Gerücht über das Ableben des Bürgermeisters der Marktgemeinde Treffen verbreitete sich Freitagfrüh wie ein Lauffeuer im Gegendtal. Andreas Fillei gehörte seit 2015 dem Gemeinderat an. Nach dem Ausscheiden von Bürgermeister Klaus Glanznig wurde Fillei zu seinem Nachfolger und von Bezirkshauptmann Bernd Riepan am 12. Mai dieses Jahres angelobt. Sein Berufsweg führte ihn vom Handel über Managementfunktionen im Familiengästehaus bis in die Immobilienentwicklung.

Plötzlich verstorben

Völlig überraschend für seine Familie und Freunde verstarb Fillei heute Nacht. Er hinterlässt seine Frau Andrea und zwei erwachsene Kinder. Weiteres tragisches Detail: Mit Bürgermeister Fillei verstarb in dieser Periode bereits das dritte Gemeindevorstandsmitglied. Die SPÖ Treffen hat nun überdies die schwierige Aufgabe einen Nachfolger für den beliebten und bürgernahen Bürgermeister zu finden.

Ein Bild auf 5min.at zeigt die schwarze Fahne vor dem Gemeindeamt in Treffen.
©zVg. / Kimeswenger
Gedenken an Andreas Fillei: Beim Treffener Gemeindeamt wurde inzwischen die schwarze Fahne gehisst.

Große Trauer in der Landes-SPÖ

Große Trauer um den Verstorbenen herrscht auch in der Kärntner Landes-SPÖ. SPÖ-Landeparteivorsitzender und Landeshauptmann Daniel Fellner spricht von Fillei als einen „engagierten Bürgermeister und überzeugten Sozialdemokraten, der sich mit großem Einsatz um seine Gemeinde verdient gemacht hat“. Und weiter: „Wir verlieren einen grundehrlichen, herzlichen Menschen und einen guten Freund. Unsere Gedanken sind in diesen schweren Stunden vor allem bei seiner Familie und allen, die ihm nahestanden.“

„Sein Tod hinterlässt eine große Lücke“

Tief bestürzt zeigen sich auch SPÖ-Bezirksparteivorsitzender Manuel Müller und SPÖ-Landesgeschäftsführer David Pototschnig. Sie sind sich einig: „Sein Tod hinterlässt eine große Lücke.“

„Verlieren einen grundehrlichen, herzlichen Menschen“

Landeshauptmann Daniel Fellner (SPÖ) drückt den Hinterbliebenen ebenfalls sein tiefstes Mitgefühl aus. „Mit Andreas Fillei verliert Kärnten einen engagierten Kommunalpolitiker und Bürgermeister, der sich viele Jahre mit großem Einsatz um seine Gemeinde verdient gemacht hat. Vor allem aber verlieren wir einen grundehrlichen, herzlichen Menschen und einen guten Freund. Sein unerwarteter Tod macht uns alle zutiefst betroffen. Unsere Gedanken sind in diesen schweren Stunden insbesondere bei seiner Familie und allen, die ihm nahestanden.“

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 18.09.2026 um 11:43 Uhr aktualisiert
Du hast einen #Fehler gefunden? Jetzt melden.
Mehr Interessantes

Folge uns auf:

© 2026 - 5min.at