Dachgleiche für 24 leistbare Mietwohnungen in Maria Gail

Im Villacher Paul-Jost-Weg entstehen 24 geförderte Mietwohnungen. „Die Dachgleiche zeigt, dass die Arbeiten gut und planmäßig vorangehen“, freut sich Helmut Kusternik, Vorstandsvorsitzender der meine Heimat. Das Bauprojekt setzt auf grüne Energie durch die Nahwärme Maria Gail sowie eine hauseigene Photovoltaikanlage. Zudem lädt eine weitläufige Grünfläche zwischen den Häusern zum Entspannen, Spielen und Zusammenkommen ein. Alle Wohneinheiten verfügen außerdem über Balkone beziehungsweise Mietergärten.

Gleichenfeier in Maria Gail

Im Rahmen der Feier dankte die Baugenossenschaft allen beteiligten Planern und ausführenden Firmen für ihren Einsatz. Der traditionelle Gleichenspruch, vorgetragen von einem Lehrling der Bau ausführenden Firma PORR, würdigte die Arbeit der beteiligten Firmen und wünschte dem weiteren Bauverlauf gutes Gelingen und eine unfallfreien Verlauf. Vor Ort war auch Bürgermeister Günther Albel (SPÖ). Der Villacher Stadtchef verwies auf die Bedeutung des gemeinnützigen Wohnbaus: „Gerade in wirtschaftlich herausfordernden Zeiten ist der geförderte Wohnbau ein wichtiger Impuls für die Wirtschaft. Gleichzeitig schaffen wir dringend benötigten, leistbaren Wohnraum für die Menschen in unserer Stadt. Projekte wie jenes in Maria Gail verbinden wirtschaftliche Wertschöpfung mit sozialer Verantwortung und tragen wesentlich zur positiven Entwicklung Villachs bei.“

