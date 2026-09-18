Kein Wasser in Villach-Land: „Bitten, die Unannehmlichkeiten zu entschuldigen…“

Kein Wasser aus dem Hahn? Wer in Wernberg wohnt und davon betroffen ist, hat es derzeit vermutlich mit einem Gebrechen im Leitungsnetz zu tun.

„Wegen eines Rohrbruchs ist die Wasserversorgung im Bereich Feldweg bis Hausnummer 3a sowie im Kirschenweg, Nussbaumweg und Lerchenweg unterbrochen“, berichtete die Gemeinde Wernberg heute Mittag und bat zugleich für die Unannehmlichkeiten um Entschuldigung.

Mitarbeiter sind informiert

„Unsere Mitarbeiter arbeiten mit Hochdruck daran, das Problem so schnell wie möglich zu beheben“, heißt es abschließend seitens des Ortes aus dem Bezirk Villach-Land in den sozialen Medien. Wann eine Versorgung wiederhergestellt werden kann, geht nicht aus dem Beitrag hervor.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 18.09.2026 um 15:26 Uhr aktualisiert