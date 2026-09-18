Faaker Bauernmarkt feiert 40-jähriges Bestehen zum Saisonende

Der Faaker Bauernmarkt feiert sein 40-jähriges Bestehen und lädt am 24. September ab 17 Uhr zum Jubiläumsmarkt sowie zum zeitgleichen Abschluss der diesjährigen Saison ein.

Der Tourismusverband Finkenstein am Faaker See veranstaltet das Fest, das über vier Jahrzehnte hinweg von einem regionalen Markt zu einem beliebten Sommertreffpunkt für Einheimische und Gäste gereift ist.

Der Tourismusverband Finkenstein am Faaker See veranstaltet das Fest, das über vier Jahrzehnte hinweg von einem regionalen Markt zu einem beliebten Sommertreffpunkt für Einheimische und Gäste gereift ist.

Seit vier Jahrzehnten prägt der Faaker Bauernmarkt das sommerliche Geschehen in der Region Finkenstein am Faaker See. Was einst als kleiner Markt für heimische Landwirte begann, entwickelte sich im Laufe von vierzig Jahren zu einem festen Treffpunkt für die lokale Bevölkerung sowie für Urlaubsgäste.

Saisonabschluss

Das Angebot erstreckt sich von regionalen Bauernprodukten über handwerkliche Erzeugnisse bis hin zu kulinarischen Spezialitäten aus dem gesamten Alpe-Adria-Raum. Zum Abschluss der diesjährigen Saison veranstaltet der Tourismusverband Finkenstein am Faaker See am 24. September ab 17 Uhr einen Jubiläumsmarkt.

Markt geht in die WInterpause

Das Saisonfinale bildet zugleich den Rahmen, um auf vier Jahrzehnte Markttradition zurückzublicken, bevor der Markt in die Winterpause geht. Gestaltet wird der Termin von einem kulturellen Rahmenprogramm: „Die 4 Volksmusikanten“ begleiten den Abend mit traditioneller Volksmusik, während die Formation Oddity & Grace eine Zauber- und Feuershow vorführt. Damit bietet der letzte Markttermin des Jahres noch einmal Gelegenheit zum gemeinsamen Austausch.