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Preisschnapsen im Casino Velden geht in die Herbstrunde
Das Preisschnapsen lockt wieder Begeisterte im September und Oktober an.
Velden
18/09/2026
Im Herbst

Preisschnapsen im Casino Velden geht in die Herbstrunde

Nach dem erfolgreichen Abschluss der Sommer-Serie lädt das Casino Velden nun wieder alle Schnapser zu den Herbstterminen des Preisschnapsens ein.

von Nadia Alina Gressl Bild auf 5min.at zeigt Nadia Alina Gressl
1 Minute Lesezeit(70 Wörter)
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Am 27. September 2026 sowie am 25. Oktober 2026 wird jeweils ab 14 Uhr um Punkte gekartelt. Die Preisschnapsen-Turniere haben sich längst zu einem Fixpunkt für Kartenbegeisterte aus Kärnten und darüber hinaus entwickelt. Spannung, Spielwitz und gesellige Atmosphäre stehen dabei im Mittelpunkt. Wie gewohnt sorgen Asse, Zehner, Könige, Damen und Buben für spannende Duelle und emotionale Entscheidungen an den Spieltischen.

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