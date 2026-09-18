Neue Diskothek eröffnet in Villach: „Das ist erst der Anfang…“

„Villach aufgepasst!“ – mit diesen Worten startet derzeit ein Video in den sozialen Medien und sorgt für Vorfreude in der Draustadt: In der Brauhausgasse 17 eröffnet demnächst eine neue Diskothek ihre Pforten, der sogenannte „Face Club“.

Startschuss am Oktober

Für das Nachtleben bedeutet das einen frischen Impuls, denn künftig soll dort jede Woche von Freitag bis Samstag zwischen 22 und 4 Uhr ausgiebig gefeiert werden. Auf den Kanälen der Macher stößt das Vorhaben bereits auf große Unterstützung. Der Startschuss für die neue Party-Location soll am 3. Oktober fallen.

„Macht die Vorfreude noch größer“

Aktuell laufen die Arbeiten an der Adresse allerdings noch auf Hochtouren, wie ein Einblick in die Vorbereitungen zeigt: „Wie man sieht, sind wir noch mitten im Umbau, aber das macht die Vorfreude noch größer“, wird in den sozialen Medien geschildert. Für Abwechslung auf der Tanzfläche ist dabei von Beginn an gesorgt. Das Konzept setzt auf ein vielseitiges Programm mit wöchentlichen Mottopartys, die ganz unterschiedliche Musikgeschmäcker ansprechen sollen. Unter anderem sind regelmäßige Hip-Hop-, Afro- und Balkannächte geplant, um das Villacher Ausgehpublikum an den Wochenenden in Stimmung zu bringen.