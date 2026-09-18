„Da stecken meine Erinnerungen drin!“: Villacher (29) sucht ehrlichen Finder seines Laptops

Ein kurzer Moment der Unachtsamkeit am Villacher Busbahnhof – und für Joey (29) bricht eine Welt zusammen. Sein MacBook ist weg. Darauf: unersetzbare Familienfotos, Herzblut-Musik und Erinnerungen, die kein Geld der Welt ersetzt.

Es geschah alles an einem Mittwochnachmittag um circa 12.30 Uhr. Der 29-jährige Joey Schlieske-Schwab aus Landskron wartete am Villacher Busbahnhof, direkt im Bereich der Treppen gegenüber den Fahrradständern nahe der Glasfront. Sein MacBook Pro, geschützt in einem dunkelblauen Stoff-Case, hatte er kurz neben sich auf einer Erhöhung abgelegt. „Der Bus kam plötzlich und ich hatte die Zeit nicht im Blick“, schildert der Villacher im Gespräch mit 5 Minuten. In der Eile eilte er zum Bus und stieg ein, leider ohne an seine Laptoptasche zu denken. Erst zwei Stationen später folgte der Schock: Der Laptop lag noch am Bus-Bahnhof. Joey stieg sofort aus und fuhr zurück, doch als er nur 20 Minuten später wieder am Ort des Geschehens eintraf, fehlte von dem Gerät bereits jede Spur.

Wertvolle Erinnerungen und Musikprojekte verloren

Der reine Sachwert des MacBooks liegt bei über 2.000 Euro. Doch was den Verlust für Joey wirklich schmerzhaft macht, lässt sich mit Geld nicht aufwiegen. Auf der Festplatte befinden sich unzählige persönliche Dokumente, alte Fotos und Erinnerungen an seine Familie. Weil sein Cloud-Speicher voll war, konnten viele dieser Dateien nicht gesichert werden. Zudem trifft der Verlust den jungen Kreativen tief in seiner Leidenschaft: Joey produziert unter anderem Musik und investierte unzählige Stunden in seine Songs. „Da stecken extrem viele Projektfiles und Musikstücke drauf, an denen ich aktuell gearbeitet habe“, erklärt er betrübt.

Hoffen auf Ehrlichkeit

Joey hat den Verlust umgehend beim Fundamt sowie beim Lost & Found der ÖBB gemeldet und auch Anzeige bei der Polizei erstattet. Beides blieb bisher erfolglos. Der 29-Jährige hofft nun auf die Ehrlichkeit eines Finders. Der materielle Wert sei das eine, doch die unersetzbaren Erinnerungen und die Arbeit von Monaten zurückzubekommen, bedeutet ihm alles.

Hinweise erbeten Wer Hinweise zum Verbleib geben kann oder das Gerät gefunden hat, wird dringend gebeten, sich zu melden. Hinweisgeber oder der Finder können sich direkt per E-Mail an joey.schlieskeschwab@icloud.com wenden.

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Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 18.09.2026 um 19:46 Uhr aktualisiert