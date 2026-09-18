„Eine spannende Reise“: Supernova Villach feiert 1. Geburtstag

Genau ein Jahr nach der Eröffnung zieht die Supernova Villach am Freitag, dem 18. September 2026, eine durchwegs positive Zwischenbilanz. Aus ursprünglich 20 Betrieben ist das Center mittlerweile auf 27 Shops, Gastronomie- und Dienstleistungsbetriebe angewachsen. Rund 90 Prozent der vermietbaren Flächen sind bereits belegt. Im ersten Jahr sicherten sich unter anderem neue Anbieter wie Dubai Essence – Perfume by Jiwan, Rosa – more than fashion, Singer HomeStyling, das Fitnessstudio SpeedFit sowie die J’Elle Beauty Lounge ihren Platz im Center.

Center-Manager im Interview: „Glücklich über die Entwicklung“

Im Gespräch mit 5 Minuten blickt der Center-Manager Lucas Hadwiger emotional auf das vergangene Jahr zurück: „Es war eine sehr spannende Reise. Für mich war es das erste Einkaufszentrum, das ich damals eröffnen durfte. Wenn man sich hier umschaut, merkt man: Die Menschen nehmen das Center Schritt für Schritt an. Das ist eine große Freude für uns und auch unsere Mieter sind froh über dieses erste Jahr. Wir schauen extrem positiv in die Zukunft.“ Als Erfolgsgeheimnis sieht die Centerleitung den ausgewogenen Branchenmix: „Wir haben ein regionales Standbein oben im zweiten Stock und gleichzeitig die großen internationalen Ketten. Genau diese Mischung macht das interessante Flair aus. Kleines Feedback aus der Anfangsphase konnten wir zudem direkt umsetzen und verbessern.“

Wichtiger Wirtschaftsmotor für die Draustadt

Die stetige Weiterentwicklung macht sich auch am Arbeitsmarkt bemerkbar: Seit der Eröffnung wurden knapp 100 zusätzliche Arbeitsplätze geschaffen. Insgesamt sichert der Standort Supernova Villach heute rund 150 Arbeitsplätze in der Region. Anlässlich des ersten Geburtstags wartete am Freitagnachmittag ein buntes Rahmenprogramm mit Tanzperformances des Tanzzentrums Babsi Koitz, Modeschauen, Gewinnspielen und zahlreichen Geburtstagsangeboten in den Shops auf die Besucher.