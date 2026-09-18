VSV feiert 2:1-Auftaktsieg bei den Pioneers in Vorarlberg

Der VSV hat das Auftaktspiel der ICE Hockey League mit 2:1 gegen die Pioneers Vorarlberg gewonnen.

Der VSV startete die neue Spielzeit mit einem Sieg

Der VSV startete die neue Spielzeit mit einem Sieg

Elias Wallenta brachte die Gäste im ersten Drittel nach Zuspiel von Julian Metzler in Führung. Im zweiten Spielabschnitt baute Joël Teasdale den Vorsprung der Kärntner in Unterzahl auf 2:0 aus. Eine Sekunde vor der zweiten Pausensirene gelang PIV-Kapitän Guus van Nes der Anschlusstreffer.

Knapper Erfolg

Trotz einer intensiven Schlussoffensive der Hausherren, mehrerer Strafen auf beiden Seiten und der Herausnahme von Torhüter Alex Caffi blieb es beim knappen Erfolg der Gäste aus Villach.