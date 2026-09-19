Cobra stürmte Wohnung in Kärnten: 38-Jähriger festgenommen

Weil ein Streit im Bezirk Villach-Land am Freitagabend eskalierte, rückten mehrere Polizeistreifen, die Schnelle Interventionsgruppe sowie die Cobra an. Es kam zu einer Festnahme.

Streitigkeiten im Bezirk Villach-Land beschäftigten am Freitagabend die Polizei: Ein 38-Jähriger soll dort eine 22-jährige Frau gewürgt haben. Als ein 56-jähriger Mann eingriff, entwickelte sich zwischen den beiden eine körperliche Auseinandersetzung. Schließlich gelang es einer 15-Jährigen, die Beteiligten zu trennen. Im Anschluss sprach der 38-Jährige noch gefährliche Drohungen gegen das 22-jährige Opfer sowie eine ebenfalls anwesende 21-Jährige aus und verschwand.

Cobra stürmte Wohnung

Weil die Betroffenen angaben, dass der Mann eine Schusswaffe besitzt, forderten die eingetroffenen Beamten Unterstützung an. Infolgedessen rückten die Schnelle Interventionsgruppe (SIG), das Einsatzkommando Cobra sowie weitere Polizeistreifen an. Der Mann wurde in seiner Wohnung festgenommen und in das Polizeianhaltezentrum Villach eingeliefert. Laut der Polizei war er stark alkoholisiert. „Eine sofortige Einvernahme des 38-Jährigen war nicht möglich“, so die Exekutive. Die legal besessene Schusswaffe wurde samt Munition und waffenrechtlicher Dokumente sichergestellt. Ein vorläufiges Waffenverbot sowie zwei Betretungs- und Annäherungsverbote wurden von der Polizei ausgesprochen.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 19.09.2026 um 08:46 Uhr aktualisiert