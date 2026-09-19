Fahndung bei Villacher Einkaufszentrum: Zwei Männer festgenommen

Dank einer aufmerksamen Sicherheitsmitarbeiterin konnten am Freitag zwei mutmaßliche Ladendiebe in einem Villacher Einkaufszentrum dingfest gemacht werden. Diebesgut in Höhe von über tausend Euro wurde sichergestellt.

Der Polizei gingen am Freitag zwei mutmaßliche Ladendiebe ins Netz. Zu verdanken haben sie das einer aufmerksamen Sicherheitsmitarbeiterin. Diese erkannte die Männer aufgrund vorangegangener Diebstähle und verständigte die Beamten. Infolgedessen wurde eine Fahndung eingeleitet.

Zwei Festnahmen

„Einer der beiden Tatverdächtigen konnte bereits vor dem Einkaufszentrum angehalten und festgenommen werden“, erklären die Beamten der Polizeiinspektion Villach-Auen. Ein weitere wurde beim Verlassen eines Bekleidungsgeschäftes ertappt. Nachdem in dem Wagen der beiden Bosnier Diebesgut im Wert von über tausend Euro sichergestellt wurde, kam es zu einer Festnahme. „Die Männer im Alter von 51 und 67 Jahren wurden in das Polizeianhaltezentrum Villach eingeliefert“, so die Polizisten abschließend.