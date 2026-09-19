A10 bei Villach: Blockabfertigung sorgt am Samstag für Stau

Auf der A10 Tauernautobahn ist am Samstag viel Geduld gefragt. Nach aktuellen Angaben von ASFINAG und ÖAMTC staut es sich im Großraum Villach erheblich. Zwischen Villach-West und Villach-Ossiacher See ist im Bereich des Oswaldibergtunnels wegen einer Blockabfertigung nur noch stockender Verkehr möglich. Als Alternative bietet sich eine Ausweichroute über die B100 Drautal Straße und das Stadtgebiet von Villach an.