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A10 bei Villach: Blockabfertigung sorgt am Samstag für Stau
Wer am Samstag auf der A10 unterwegs ist, muss mit Behinderungen rechnen. ASFINAG sowie ÖAMTC melden erhebliche Verzögerungen im Großraum Villach.
Auf der A10 Tauernautobahn ist am Samstag viel Geduld gefragt. Nach aktuellen Angaben von ASFINAG und ÖAMTC staut es sich im Großraum Villach erheblich. Zwischen Villach-West und Villach-Ossiacher See ist im Bereich des Oswaldibergtunnels wegen einer Blockabfertigung nur noch stockender Verkehr möglich. Als Alternative bietet sich eine Ausweichroute über die B100 Drautal Straße und das Stadtgebiet von Villach an.
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