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Das Bild auf 5min.at zeigt einen Stau.
Dichter Verkehr fordert Autofahrer in Kärnten am Samstag heraus.
A10 Tauernautobahn
19/09/2026
Geduld gefragt

A10 bei Villach: Blockabfertigung sorgt am Samstag für Stau

Wer am Samstag auf der A10 unterwegs ist, muss mit Behinderungen rechnen. ASFINAG sowie ÖAMTC melden erhebliche Verzögerungen im Großraum Villach.

von Tanja Janschitz Tanja Janschitz Onlineredaktion 5min.at
1 Minute Lesezeit(72 Wörter)
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Auf der A10 Tauernautobahn ist am Samstag viel Geduld gefragt. Nach aktuellen Angaben von ASFINAG und ÖAMTC staut es sich im Großraum Villach erheblich. Zwischen Villach-West und Villach-Ossiacher See ist im Bereich des Oswaldibergtunnels wegen einer Blockabfertigung nur noch stockender Verkehr möglich. Als Alternative bietet sich eine Ausweichroute über die B100 Drautal Straße und das Stadtgebiet von Villach an.

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