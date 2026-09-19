Betrüger haben bei Villacher keine Chance: „War mir viel zu kompliziert“

Betrüger versuchen aktuell mit einer Masche vom Vorjahr, dein WhatsApp-Konto zu kapern. Ein Villacher hat sich nun bei 5 Minuten gemeldet - er wäre fast Opfer der perfide Betrugsmasche geworden.

Es wirkt eigentlich alles richtig und gut. Die Nachricht auf WhatsApp kommt meist von einem Kontakt, den man auch selber eingespeichert hat. Es handelt sich auf den ersten Blick um eine stinknormale Abstimmung. Dabei kann man zwischen zwei Tänzerinnen abstimmen, eine der beiden soll einen gratis Tanzkurs bekommen. So weit so gut. Dahinter verstecken sich aber Betrüger, die den Account des Kontaktes bereits gekapert haben und nun auch an den Empfängeraccount ran wollen. Das ultimative Ziel? So viele Accounts wie möglich zu haben, um dann mit dem eigentlichen Betrug zu beginnen, bei dem es um eine schnell zu begleichende, hunderte Euro schwere „Zahnarztrechnung“ geht. Was du jetzt unbedingt beachten solltest und alles weitere zur Betrugsmasche, erfährst du hier: „Wär echt voll lieb von dir“: So wollen Betrüger an dein WhatsApp-Konto ran.

Warst du schon einmal Opfer eines Online-Betrugs? Ja, leider Nein, zum Glück nicht Danke, dass du abgestimmt hast. Du kannst in 24 Stunden wieder mitmachen.

Bis bald auf 5min.at! Abgestimmt: Mal

5 Minuten-Leser hat Betrugsnachricht auch bekommen

Nach dem 5 Minuten-Artikel hat sich ein Leser aus Villach bei uns gemeldet. Ihm wurde eine solche Nachricht geschickt: „Mit diesen Worten. Es war sogar auch die Eliska“, erzählt er uns im Gespräch. Er habe auch auf den Link gedrückt, weil die Nachricht eben von einem Kontakt gekommen sei und er sich nichts dabei gedacht hätte. In der folgenden Abstimmung sollte man die Stimmabgabe einerseits durch einen Code, den man aufs Handy geschickt bekommt, bestätigen und dieses dann noch mit dem Voting verknüpfen.

„Hallo, könntest du für Eliska stimmen? Sie ist die Tochter meiner Freunde, der erste Preis ist ein kostenloser Tanzkurs, und das ist sehr wichtig für sie.“ Text einer Betrugs-Nachricht auf WhatsApp

Deshalb wurde WhatsApp-Konto von Villacher nicht gehackt

Genau da ist der Pensionist aus der Draustadt aber ausgestiegen. Jedoch nicht deshalb, weil er die Betrugsmasche komplett durchschaut hätte. Sondern: „Das war mir viel zu kompliziert.“ Also hat er die Abstimmung geschlossen – und wurde so eben nicht zum Opfer von WhatsApp-Betrügern. Sein Konto funktioniere weiterhin einwandfrei und er hätte es auch noch, versichert er gegenüber 5 Minuten abschließend.

Wie du dein gehacktes WhatsApp-Konto zurückbekommst

Seitens der Plattform Watchlist Internet merkt man unter anderem an, dass seriöse Gewinnspiele die Verknüpfung mit dem WhatsApp-Konto für die Stimmabgabe nicht zur Bedingung haben. So könnte man also unter anderem erkennen, dass es sich um einen Betrug handelt. Sollte es übrigens bereits zu spät sein und man hat die Kontrolle über den eigenen WhatsApp-Account quasi „abgegeben“ und wurde gehackt, kann man das wieder rückgängig machen. WhatsApp hat dafür sogar eine eigene Schritt-für-Schritt Anleitung hier online.