Gefangen in der Drau: Feuerwehr rettet Katze von Brückenpfeiler

In eine missliche Lage hat sich eine Katze am Samstag im Rosental manövriert. Das Tier saß auf einem Brückenpfeiler inmitten der Drau fest. Die Feuerwehr kam ihr zu Hilfe.

Tierrettung auf der Drau: Nachdem der Gemeindefeuerwehrkommandant am Samstag eine Katze auf einem Brückenpfeiler bemerkt hatte, verständigte er umgehend die Feuerwehr Feistritz im Rosental. Das Tier war mitten im Fluss gefangen. „Wie auch immer sie dort hingekommen ist, bleibt vorerst ein Rätsel“, heißt es vonseiten der Florianis, die ihr mit einem Einsatzboot zu Hilfe eilten. Die Fellnase wurde von ihnen sicher zurück ans Ufer gebracht. Bis der Halter gefunden ist, kümmert sich vorerst eine Anrainerin um die Katze.

©FF Feistritz im Rosental Mit dem Einsatzboot schipperten sie bis zum Brückenpfeiler, um der Samtpfote zu helfen.

Nicht nur bei Bränden zur Stelle

„Der Einsatz zeigte einmal mehr, dass die Feuerwehr nicht nur bei Bränden und technischen Einsätzen zur Stelle ist, sondern auch bei tierischen Notlagen rasch und professionell Hilfe leistet“, so Kommandant-Stellvertreter Günter Ogris abschließend.