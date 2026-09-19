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/ ©FF Feistritz im Rosental
Ein Bild auf 5min.at zeigt eine orange Katze am Brückenpfeiler.
Eine Katze strandete auf einem Brückenpfeiler.
St. Jakob im Rosental
19/09/2026
Tierischer Einsatz

Gefangen in der Drau: Feuerwehr rettet Katze von Brückenpfeiler

In eine missliche Lage hat sich eine Katze am Samstag im Rosental manövriert. Das Tier saß auf einem Brückenpfeiler inmitten der Drau fest. Die Feuerwehr kam ihr zu Hilfe.

von Tanja Janschitz Tanja Janschitz Onlineredaktion 5min.at
1 Minute Lesezeit(138 Wörter)
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Tierrettung auf der Drau: Nachdem der Gemeindefeuerwehrkommandant am Samstag eine Katze auf einem Brückenpfeiler bemerkt hatte, verständigte er umgehend die Feuerwehr Feistritz im Rosental. Das Tier war mitten im Fluss gefangen. „Wie auch immer sie dort hingekommen ist, bleibt vorerst ein Rätsel“, heißt es vonseiten der Florianis, die ihr mit einem Einsatzboot zu Hilfe eilten. Die Fellnase wurde von ihnen sicher zurück ans Ufer gebracht. Bis der Halter gefunden ist, kümmert sich vorerst eine Anrainerin um die Katze.

Ein Bild auf 5min.at zeigt ein Einsatzboot der Feuerwehr.
©FF Feistritz im Rosental
Mit dem Einsatzboot schipperten sie bis zum Brückenpfeiler, um der Samtpfote zu helfen.

Nicht nur bei Bränden zur Stelle

„Der Einsatz zeigte einmal mehr, dass die Feuerwehr nicht nur bei Bränden und technischen Einsätzen zur Stelle ist, sondern auch bei tierischen Notlagen rasch und professionell Hilfe leistet“, so Kommandant-Stellvertreter Günter Ogris abschließend.

Ein Bild auf 5min.at zeigt einen Feuerwehrmann, der die Katze in den Armen hält.
©FF Feistritz im Rosental
Ende gut, alles gut: Die Feuerwehrleute brachten das Tier wohlbehalten zurück aufs Festland.
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