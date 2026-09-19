140-jähriges Bestehen: Landeswappen für Villacher Traditionsbetrieb Wiegele

Das Familienunternehmen Wiegele feierte in Villach sein 140-jähriges Bestehen. Zu dem besonderen Anlass verliehen Landeshauptmann-Stellvertreter Martin Gruber und Wirtschaftslandesrat Sebastian Schuschnig dem Traditionsbetrieb das Kärntner Landeswappen.

Führung in der fünften Generation

Gruber und Schuschnig betonten: „140 Jahre Unternehmensgeschichte stehen für unternehmerischen Mut, Beständigkeit und vor allem für Menschen, die über Generationen hinweg Verantwortung übernommen haben. Das Kärntner Landeswappen ist eine besondere Anerkennung für diese Leistung und die Verbundenheit mit unserem Land.“ Mit dem Jubiläum geht die Führung in die fünfte Generation über: Hannes Wiegele übergab die Geschäftsführung an seine Söhne Thomas (Pkw-Bereich Drive Wiegele) und Felix (Wiegele Trucks). Schuschnig hob hervor: „Ein Familienunternehmen erfolgreich über fünf Generationen weiterzuführen, ist alles andere als selbstverständlich. Dahinter stehen Unternehmergeist, die Bereitschaft zur laufenden Weiterentwicklung und ein starkes Team. Genau solche Betriebe prägen unseren Wirtschaftsstandort und schaffen langfristig Arbeitsplätze und Wertschöpfung in der Region.“

Über das Unternehmen

Die Wurzeln des Unternehmens reichen bis 1886 zurück, als Valentin Wiegele den Betrieb übernahm, der anfangs im Maschinenbau und der Fahrradherstellung tätig war. 1926 übersiedelte der Standort nach Villach, 1961 folgte der Einstieg in die Automobilbranche. Heute beschäftigen Drive Wiegele und Wiegele Trucks rund 140 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 19.09.2026 um 14:15 Uhr aktualisiert