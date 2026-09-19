Alpen-Adria-Tour: Motorrad-Rotarier spenden für Frauenhaus Villach

Anfang September waren 30 motorradbegeisterte Rotarier aus Österreich, Deutschland und der Schweiz im Alpen-Adria-Raum unterwegs. Die Mehrtagestour der International Fellowship of Motorcycling Rotarians (IFMR-AGS) führte von Salzburg über den Großglockner an den Faaker See, von wo aus Fahrten durch Kärnten, Slowenien und Italien unternommen wurden.

Mehrere Tausend Euro

Organisiert wurde die Tour von Roman Esterbauer (Rotary Club Mondseeland). Neben dem gemeinsamen Fahrerlebnis steht bei den Touren der Fellowship stets das Sammeln von Spenden für regionale Sozialprojekte im Vordergrund. Im Rahmen eines Treffens mit dem Rotary Club Villach-Park im Hotel Zollner übergab die IFMR-AGS eine Spende von mehreren Tausend Euro an das Frauenhaus Villach.

Budget stärken

Die stellvertretende Leiterin der Einrichtung stellte zuvor die tägliche Arbeit sowie die Unterstützung für Frauen und Kinder in schwierigen Lebenssituationen vor. Der gesammelte Betrag soll speziell dazu dienen, besondere Wünsche und Bedürfnisse der im Frauenhaus lebenden Kinder zu erfüllen, für die im regulären Budget meist wenig Spielraum bleibt.

Spendenübergabe

Die Spendenübergabe erfolgte stellvertretend durch den Vizepräsidenten und Tourenmeister Thomas Jesse sowie den österreichischen Regionalbeauftragten Roman Esterbauer, unter Mitwirkung weiterer Mitglieder. Die Kärntner Rotarierin Heide Pichler-Herritsch, selbst Mitglied der IFMR-AGS, stellte dabei die Verbindung zwischen der internationalen Motorrad-Fellowship und der Region her.