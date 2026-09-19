Die THE CITY ROCKS AUTUMN STAGE bringt 19 Live-Acts in die Altstadt!

Der Soundtrack der Stadt geht in die nächste Runde! Nach den mitreißenden Editionen im Frühjahr und Sommer schlägt der Tourismusverband Villach das nächste Kapitel seiner Erfolgsgeschichte auf: Am Samstag, den 26. September 2026, verwandelt sich die Innenstadt bei der „THE CITY ROCKS – Autumn Stage“ erneut in eine pulsierende Music City. Das Prinzip bleibt unverändert ehrlich: The city is your stage! Das gesamte Festival findet direkt in den Bars, Lokalen und Restaurants der Innenstadtbetriebe statt. Und wie immer gilt: 100 % FREE ENTRY bei allen Gigs!

19 Stages, 19 Acts: Villach lebt die Livemusik

Das Format hat sich im Jahresverlauf als wahrer Frequenzbringer und Publikumsmagnet etabliert. Am 26. September verwandeln sich deshalb wieder 19 lokale Gastrobetriebe in Konzertbühnen. Von entspannten Unplugged-Sessions bis hin zu energiegeladenen Club-Nächten und rockigen Live-Shows wird die gesamte Altstadt zur großen Soundkulisse.

Das Line-up am 26. September:

On Stage: The Silvertones, Christian Egger, Romano Lenards, Manuel Brunner, Taft Funk, Zeitlos, Sam Brisbe, DJ Wolf, Glitch: City Grooves – House Music, Chris Kaye, Coinflip Cutie, Verena Wagner & Gary Poppins, Žan Ristić, DJ Soprano, Stephan Heiner, Summerspirit, Bernd Kurek, Terrasonic sowie Mit Leib und Seele.

The Silvertones, Christian Egger, Romano Lenards, Manuel Brunner, Taft Funk, Zeitlos, Sam Brisbe, DJ Wolf, Glitch: City Grooves – House Music, Chris Kaye, Coinflip Cutie, Verena Wagner & Gary Poppins, Žan Ristić, DJ Soprano, Stephan Heiner, Summerspirit, Bernd Kurek, Terrasonic sowie Mit Leib und Seele. Participating Locations: Per Du, Caffè Latte Bar, Le Bar, Anna Neumann Bar, Mc Mullens, Gruber’s in the City, Waschers Bar, Luna Bar, Stern, 29er, Salud Mexican Cantina, Villacher Brauhof, Café Glück, Kaffeeteria, Bernold, Restaurant Charles, Vis à Vis, Café Pub Relax und Café & Bar Im Wohnzimmer.

Synergie pur: Gastro & Live-Kultur

Gastro-Betriebe und Musiker werden bei THE CITY ROCKS gemeinsam zu Headlinern. Das Festival bietet Einheimischen und Gästen ein barrierefreies Live-Erlebnis ohne Ticketstress. Schnappt euch eure Crew, bummelt von Stage zu Stage und feiert den herbstlichen Vibe der Stadt!