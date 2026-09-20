Mitmach-Stationen und Co.: Villachs städtische Betriebe stellen sich vor

Spannende Einblicke in den Alltag von Feuerwehr, Katastrophenschutz, Abfallwirtschaft und Co.: Am Mittwoch, dem 23. September 2026, laden städtische Betriebe zu einem Blick hinter die Kulissen ein.

Im Zuge von Vorführungen und Mitmach-Stationen stellen die städtischen Betriebe in Villach ihre Arbeitsweisen und Einsatzgebiete vor.

Im Zuge von Vorführungen und Mitmach-Stationen stellen die städtischen Betriebe in Villach ihre Arbeitsweisen und Einsatzgebiete vor.

Am Mittwoch, dem 23. September 2026, stellen Villachs städtische Betriebe von 8 bis 16 Uhr ihre vielfältigen Aufgaben in der Innenstadt vor. Das Angebot reicht vom Wasserwerk, dem Wirtschaftshof und der Abfallwirtschaft über die Abteilungen Stadtgrün, Freizeit und Sport, Zivil- und Katastrophenschutz bis hin zur Feuerwehr, dem Stadtmarketing und der Bestattung.

Aktionstag in der Villacher Innenstadt

Bei freiem Eintritt erwarten die Besucher spannende Vorführungen, Mitmach-Stationen und Einblicke in moderne Technik, Abläufe sowie die Fahrzeugflotte. Zudem bietet ein Infopoint auf dem Rathausplatz nützliche Tipps – etwa zu Gartenarbeit oder der richtigen Blackout-Vorsorge. „Ohne unsere fleißigen Mitarbeiter:innen wäre Vieles, was für uns im Alltag selbstverständlich ist, nicht möglich“, betont Bürgermeister Günther Albel (SPÖ) stellvertretend für alle beteiligten Referenten. Besonders beliebt beim jüngeren Publikum sind erfahrungsgemäß die großen Fahrzeuge und Geräte. Natürlich ist auch „Probesitzen“ erlaubt.