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/ ©Bettina Nikolic
Foto auf 5min.at zeigt den großen "Casino Velden"-Schriftzug im Freien.
Bei der Pokermania XL treffen Routiniers auf Einsteiger.
Velden
20/09/2026
Im Casino

Pokermania XL: Hunderte Gäste spielen in Velden um den Sieg

Herbstauftakt im Casino Velden: Vom 29. September bis 4. Oktober erleben Pokerfans bei der Pokermania XL ein aufregendes Poker Highlight.

von Nadia Alina Gressl Bild auf 5min.at zeigt Nadia Alina Gressl
1 Minute Lesezeit(154 Wörter)
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Auf hunderte Gäste aus unterschiedlichen Nationen warten mit der Pokermania XL spannende Turniere. An sechs Turniertagen haben alle die Möglichkeit, sich am Pokertisch durchzusetzen. Das Main Event bietet von Mittwoch, 30. September bis Samstag, 3. Oktober mehrere Starttage, um jedem Pokergast die Möglichkeit zu geben, einen bevorzugten Starttag zu wählen.

Treffpunkt für Routiniers und Einsteiger

Zusätzlich wird das Turnier als „best stack forward“ gespielt. Das bedeutet, dass die Turnier-Teilnehmer sich mehrfach für den Day 2 qualifizieren können und dort nur den größten Stack weiterspielen. Am Finaltag, Sonntag den 4. Oktober, wird mit dem niedrigsten Level aller Starttage fortgesetzt und bis zu einer Entscheidung gespielt. Die Pokermania ist ein beliebter Treffpunkt für Routiniers und Einsteiger. Das Zusammenkommen und die Unterhaltung haben einen hohen Stellenwert. Auch als Neuling gegen viele andere Pokerspieler antreten und Turnierluft schnuppern, das ist Pokermania.

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