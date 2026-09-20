Regionale Vielfalt: Veldener Ortszentrum wird zum Marktplatz

Das Veldener Ortszentrum wird am kommenden Dienstag erneut zum Treffpunkt für Einheimische und Gäste: Die Marktgemeinde lädt in der Zeit von 8 bis 18 Uhr zum Bummeln rund um den Karawankenplatz ein. An vielzähligen Ständen erwartet die Besucher ein breites Sortiment aus Kunsthandwerk, handwerklichen Erzeugnissen und regionalen Spezialitäten. Neben den Waren steht vor allem das Miteinander im Fokus: Die Veranstaltung bietet Raum für gemütlichen Austausch und belebt das Zentrum mit buntem Treiben. Die Gemeinde freut sich auf viele Gäste.