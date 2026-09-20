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/ ©Karin Wernig
Das Bild auf 5min.at zeigt die Apfelernte.
Beim Streuobstfest der Stadt rücken alte Apfel- und Birnensorten erneut in den Fokus.
Villach
20/09/2026
Am 2. Oktober
#goodnews

Verkostungen und Co.: Villach feiert wieder Streuobstfest

Am 2. Oktober findet zum vierten Mal das Streuobstfest auf dem Rathausplatz in Villach statt. Auf die Besucher wartet ein buntes Programm inklusive Verkostungsmöglichkeiten.

von Tanja Janschitz Tanja Janschitz Onlineredaktion 5min.at
1 Minute Lesezeit(135 Wörter)
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Am 2. Oktober 2026 feiert Villach von 10 bis 15 Uhr wieder das Streuobstfest am Rathausplatz. Besucher erwartet ein buntes Programm rund um alte Apfel- und Birnensorten. Experten bestimmen vor Ort kostenlos mitgebrachtes Obst – dafür werden mindestens fünf bis zehn Früchte je Baum benötigt. Neben Infoständen heimischer Obstbaumbetriebe und Baumschulen gibt es süße Köstlichkeiten der Saison zu verkosten. Für die musikalische Umrahmung sorgen Liedermacher Martin Sadounik am Akkordeon und Saxofonist David Wedenig.

Vortrag über Streuobstgärten

Den Auftakt bildet der Vortrag „(Streu-)Obstgärten als Oasen der Vielfalt“ von Stefan Wiltschnig zum Thema Biodiversität sowie Klimaanpassung in Obstgärten am Donnerstag, dem 1. Oktober 2026, um 18 Uhr im lebensRAUM in der Postgasse 6. Der Eintritt ist frei; jedoch ist eine Online-Anmeldung unter villach.at/streuobst erforderlich.

Transparenzhinweis

KI-Hinweis: Künstliche Intelligenz kam lediglich unterstützend zum Einsatz, der Text wurde überwiegend von der Redaktion verfasst und sorgfältig geprüft.

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