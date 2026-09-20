Verkostungen und Co.: Villach feiert wieder Streuobstfest

Am 2. Oktober findet zum vierten Mal das Streuobstfest auf dem Rathausplatz in Villach statt. Auf die Besucher wartet ein buntes Programm inklusive Verkostungsmöglichkeiten.

Beim Streuobstfest der Stadt rücken alte Apfel- und Birnensorten erneut in den Fokus.

Beim Streuobstfest der Stadt rücken alte Apfel- und Birnensorten erneut in den Fokus.

Am 2. Oktober 2026 feiert Villach von 10 bis 15 Uhr wieder das Streuobstfest am Rathausplatz. Besucher erwartet ein buntes Programm rund um alte Apfel- und Birnensorten. Experten bestimmen vor Ort kostenlos mitgebrachtes Obst – dafür werden mindestens fünf bis zehn Früchte je Baum benötigt. Neben Infoständen heimischer Obstbaumbetriebe und Baumschulen gibt es süße Köstlichkeiten der Saison zu verkosten. Für die musikalische Umrahmung sorgen Liedermacher Martin Sadounik am Akkordeon und Saxofonist David Wedenig.

Vortrag über Streuobstgärten

Den Auftakt bildet der Vortrag „(Streu-)Obstgärten als Oasen der Vielfalt“ von Stefan Wiltschnig zum Thema Biodiversität sowie Klimaanpassung in Obstgärten am Donnerstag, dem 1. Oktober 2026, um 18 Uhr im lebensRAUM in der Postgasse 6. Der Eintritt ist frei; jedoch ist eine Online-Anmeldung unter villach.at/streuobst erforderlich.