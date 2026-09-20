Staugefahr in Kärnten: Hier verlierst du aktuell bis zu 45 Minuten

Der Sonntagsverkehr stellt Kärnten heute auf eine Geduldsprobe. Besonders bei der Einreise aus dem Urlaub und auf der A10 brauchen Autofahrer jetzt starke Nerven.

Wie „Antenne Kärnten“ meldet, kommt es vor der Mautstelle Ugovizza auf der italienischen A23 zu erheblichem Stau. Für Fahrten in Richtung Villach sollte derzeit ein Zeitverlust von etwa 45 Minuten eingeplant werden.

Rückstau bis auf die A11

Ebenfalls angespannt ist die Lage auf der A10 Tauern Autobahn, wo der Verkehr in beide Richtungen stockt. Zwischen Villach-West und Villach-Ossiacher See müssen Autofahrer in Richtung Salzburg mit rund 30 Minuten Zeitverlust rechnen, wobei der Rückstau bis auf die A11 reicht.

Nicht über Villach ausweichen

In Richtung Knoten Villach beträgt die Verzögerung aktuell etwa 5 bis 10 Minuten. Ein Ausweichen über das Villacher Stadtgebiet ist wegen des Radrennens Carinthia200 derzeit nicht zu empfehlen.