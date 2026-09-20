2.000 Startplätze: Carinthia200 feierte spektakuläre Premiere in Villach

Kärnten feiert Radsport-Premiere! 2.000 Personen starteten in Villach bei der Carinthia 200. Auf zwei Strecken geht es auf gesperrten Straßen durch elf Kärntner Gemeinden.

Das neue Format fügt sich nahtlos in die Tradition des Bundeslandes als Gastgeber großer Sportveranstaltungen ein.

Das neue Format fügt sich nahtlos in die Tradition des Bundeslandes als Gastgeber großer Sportveranstaltungen ein.

Mit der Premiere der Carinthia 200 feierte am heutigen Sonntag ein neues Breitensportevent im Zentrum von Villach seinen Auftakt. Rund 2.000 Teilnehmerinnen und Teilnehmer gingen bei der premierenden Radsportveranstaltung an den Start, womit das Event bereits vollkommen ausverkauft ist. In Vertretung von Landeshauptmann und Sportreferent LH Daniel Fellner gab Landesrat Peter Reichmann das offizielle Startsignal.

Außergewöhnliche Veranstaltung für Kärnten

Reichmann strich die enorme Resonanz der Veranstaltung heraus: „Dass die Carinthia 200 bereits bei ihrer Premiere mit rund 2.000 Startplätzen ausverkauft ist, ist ein starkes Zeichen. Es zeigt, wie groß die Begeisterung für den Radsport und für außergewöhnliche Sportveranstaltungen in Kärnten ist“. Zugleich sei der große Zuspruch eine deutliche Anerkennung für das Organisationsteam rund um Julius Rupitsch.

Herausfordernde Distanzen

Für die Sportlerinnen und Sportler stehen zwei herausfordernde Distanzen zur Auswahl: eine 197,4 Kilometer lange Strecke mit 2.731 Höhenmetern sowie eine 105,7 Kilometer lange Variante mit 1.304 Höhenmetern. Die Streckenführung erstreckt sich über insgesamt elf Kärntner Gemeinden. Als wesentliche Besonderheit wird das Rennen auf nahezu durchgehend für den Verkehr gesperrten Straßen ausgetragen.

Starkes Format

Das neue Format fügt sich nahtlos in die Tradition des Bundeslandes als Gastgeber großer Sportveranstaltungen ein. Reichmann verwies in diesem Zusammenhang auf Bewerbe wie den IRONMAN Kärnten und das Wörthersee Gravel Race. „Kärnten hat sich über viele Jahre mit vielen weiteren Veranstaltungen als Sport- und Eventland einen Namen gemacht. Mit der Carinthia 200 kommt ein weiteres starkes Format dazu. Solche Veranstaltungen bringen Menschen in Bewegung, schaffen Begeisterung für den Sport und präsentieren gleichzeitig die Vielfalt und Schönheit unseres Landes“, erklärte Reichmann und sagte abschließend: „Ich wünsche allen Teilnehmerinnen und Teilnehmern viel Erfolg, unvergessliche Momente und vor allem eine sichere Fahrt.“