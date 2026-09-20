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Das Bild auf www.5min.at zeigt eine Jubiläumsfeier.
Obmann Thomas Storch und Bürgermeisterin Margit Heissenberger.
Velden
20/09/2026
Jubiläum

75 Jahre UWSC Velden: Marktgemeinde gratulierte zum Jubiläum

Zahlreiche Mitglieder, Freunde und Wegbegleiter feierten gemeinsam das 75-jährige Bestehen des UWSC Velden.

von Nico Deutscher Das Bild zeigt das Profilbild von 5 Minuten-Redakteur Nico Deutscher.
1 Minute Lesezeit(85 Wörter)
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Der UWSC Velden hat sein 75-jähriges Bestehen gefeiert. An der Jubiläumsfeier nahmen zahlreiche Mitglieder, Freunde und Wegbegleiter teil. Auch Bürgermeisterin Margit Heissenberger gratulierte dem Verein herzlich zu diesem Anlass.

Langjähriges Engagement

Die Ortschefin würdigte das langjährige Engagement sowie die wichtige Bedeutung des UWSC Velden für das sportliche und gesellschaftliche Leben in der Gemeinde. Die Marktgemeinde Velden wünscht dem Verein weiterhin viel Erfolg und alles Gute für die Zukunft.

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