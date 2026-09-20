Bergbaumuseum Bad Bleiberg als barrierefreie Einrichtung ausgezeichnet

Das von der Marktgemeinde Bad Bleiberg und dem Bergmännischen Kulturverein betriebene Bergbaumuseum besteht seit drei Jahren. Im Rahmen der kärntenweiten Initiative „Tourismus für ALLE“ hat der ÖZIV die Einrichtung auf ihre Barrierefreiheit überprüft. Nach der Umsetzung geforderter Nachbesserungen erhielt das Museum die Zertifizierung als barrierefreies Ausflugsziel.

ÖZIV-Zertifikat

Ergänzend dazu wurde eine haptische Station mit Mineralien aus dem ehemaligen Thermalbad installiert, die vom Kunstschmied Adolf Leitner gestaltet wurde. Bürgermeister Christian Hecher erklärte dazu: „Es freut mich, dass dies durch die gute Planung bei der Errichtung bereits alle Barrieren behoben wurden und jetzt durch eine neue Attraktion ergänzt wurde. Die offizielle Auszeichnung nehme ich und der Bergmännische Kulturverein freudig entgegen.“ ÖZIV-Kärnten-Präsidentin Susanne Fohn betont die Bedeutung gleichberechtigter Teilhabe an Kultur- und Freizeitangeboten: „Tourismus für alle bedeutet, Freizeit- und Urlaubserlebnisse so zu gestalten, dass Menschen mit Behinderungen gleichberechtigt daran teilhaben können. Dazu gehört auch, Kulturangebote sicher, selbstständig und möglichst selbstverständlich erleben zu können. Das ÖZIV-Zertifikat schafft dabei verlässliche Orientierung und macht sichtbar, dass definierte Standards der Barrierefreiheit erfüllt werden. Ich freue mich, dass mit dem Bergbaumuseum Bad Bleiberg ein weiteres Kärntner Ausflugsziel diese Auszeichnung trägt.“

Bergbau 1993 stillgelegt

Der Kulturverein widmet sich der Traditionspflege des 1993 stillgelegten Bergbaus und veranstaltete zuletzt Vorträge über den österreichischen Salzbergbau sowie die Grubenwehr. Parallel dazu arbeiten die Gemeinde und der Naturpark Dobratsch gemeinsam mit den italienischen Orten Ovaro, Resiutta und Tarvis am grenzüberschreitenden Projekt TOU-MI-NET. Im Rahmen der von der Leader-Kooperation Heuropen unterstützten Initiative werden ein Raum in der Terra Mystica umgestaltet, die Markus-Stollen-Runde weiterentwickelt sowie ein Wanderpass und Videos erstellt.