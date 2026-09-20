Tragödie: Villacher (55) stürzte knapp 100 Meter in den Tod

Ein 55-jähriger Villacher stürzte vor den Augen seiner Begleiterin etwa 100 Meter in den Tod.

Am Sonntag unternahmen ein 55-jähriger Villacher und eine 53-jährige Frau eine gemeinsame Wanderung auf das Petzeck, den höchsten Berg der Schobergruppe in der Gemeinde Mörtschach im Bezirk Spittal an der Drau. „Beim Abstieg löste sich am Grat plötzlich ein Stein unter den Füßen des Mannes und er stürzte circa 100 Meter in die Tiefe“, berichtet die Landespolizeidirektion Kärnten.

Rettungskette sofort eingeleitet

Ereignisnah anwesende Wanderer setzten umgehend die Rettungskette in Gang. Ein aktives Mitglied der Bergrettung stieg unverzüglich zu dem Verunglückten ab, um Erste-Hilfe-Maßnahmen einzuleiten.

Notarzt konnte nur noch Tod feststellen

Der Notarzt des nachfolgend eingetroffenen Rettungshubschraubers konnte vor Ort jedoch nur noch den Tod des 55-Jährigen feststellen. Die anschließende Bergung des Verstorbenen aus dem steilen Gelände wurde von der Besatzung des Polizeihubschraubers „Libelle“ durchgeführt.