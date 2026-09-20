Starke Bilanz für den LC Villach: 8-mal Gold und 12 Medaillen in Völkermarkt

Mit 19 Nachwuchsathleten glänzte der LC Villach beim Steinzeit-Mehrkampf: Vier Einzel- und vier Team-Siege bescherten den Talenten insgesamt 12 Medaillen sowie Top-Ergebnisse für das Cup-Finale.

Beim 8. Völkermarkter Steinzeit-Mehrkampf, der zugleich die dritte Station des Volksbank KLV Talente Cups 2026 bildete, holten die 19 Nachwuchsathletinnen und -athleten des LC Villach insgesamt 12 Medaillen.

Haufenweise Bestleistungen

Neben zahlreichen persönlichen Bestleistungen verbuchte der Verein vier Einzel- sowie vier Mannschafts-Goldmedaillen. Die vier Einzelsiege sicherten sich Emma Lampel in der Klasse U8, Sophie Schuschnig und Emanuel Jelinek in der U12 sowie Matteo Cuoni mit einer persönlichen Bestleistung im Fünfkampf der U14.

©Martina Albel

Dreifachsieg

In der U12-Klasse der Mädchen gelang den Villacherinnen durch Schuschnig, Romy Zechner und Annika Tiffner sogar ein Dreifachsieg, während bei den U12-Burschen Niklas Groschacher und Tom Glanzer gemeinsam mit Sieger Jelinek das Podest komplettierten. In der U14 lief Paul Rehrl auf Platz drei. Nun blickt der Nachwuchs auf das Cup-Finale am 3. Oktober im Stadion Lind in Villach.