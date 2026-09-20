Starke Bilanz für den LC Villach: 8-mal Gold und 12 Medaillen in Völkermarkt
Mit 19 Nachwuchsathleten glänzte der LC Villach beim Steinzeit-Mehrkampf: Vier Einzel- und vier Team-Siege bescherten den Talenten insgesamt 12 Medaillen sowie Top-Ergebnisse für das Cup-Finale.
Beim 8. Völkermarkter Steinzeit-Mehrkampf, der zugleich die dritte Station des Volksbank KLV Talente Cups 2026 bildete, holten die 19 Nachwuchsathletinnen und -athleten des LC Villach insgesamt 12 Medaillen.
Haufenweise Bestleistungen
Neben zahlreichen persönlichen Bestleistungen verbuchte der Verein vier Einzel- sowie vier Mannschafts-Goldmedaillen. Die vier Einzelsiege sicherten sich Emma Lampel in der Klasse U8, Sophie Schuschnig und Emanuel Jelinek in der U12 sowie Matteo Cuoni mit einer persönlichen Bestleistung im Fünfkampf der U14.
Dreifachsieg
In der U12-Klasse der Mädchen gelang den Villacherinnen durch Schuschnig, Romy Zechner und Annika Tiffner sogar ein Dreifachsieg, während bei den U12-Burschen Niklas Groschacher und Tom Glanzer gemeinsam mit Sieger Jelinek das Podest komplettierten. In der U14 lief Paul Rehrl auf Platz drei. Nun blickt der Nachwuchs auf das Cup-Finale am 3. Oktober im Stadion Lind in Villach.