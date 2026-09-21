Schwerer E-Scooter-Unfall in Villach: „Mann blieb bewusstlos liegen“

Ein 51-jähriger Villacher stürzte am Sonntag mit seinem E-Scooter. Er erlitt schwere Kopfverletzungen und musste mit dem Rettungshubschrauber ins Klinikum Klagenfurt geflogen werden.

Der 51-Jährige war gegen 10.26 Uhr auf dem Geh- und Radweg der Ossiacher Zeile in Richtung Norden unterwegs. Bei Straßenkilometer 345,033 kam er aus bislang unbekannter Ursache zu Sturz. Der Mann trug zum Zeitpunkt des Unfalls keinen Helm. Durch den Sturz zog er sich schwere Verletzungen im Kopfbereich zu und blieb anschließend bewusstlos am Boden liegen. „Er wurde nach Erstversorgung durch den Notarzt mit dem Rettungshubschrauber ins Klinikum Klagenfurt geflogen“, informiert die Polizei.