Auszeichnung 2026: Villacher Frauenpreis vergeben

Seit 2009 entwickeln Katrin Ackerl Konstantin und Rosalia Kopeinig mit schau.Räume ein partizipatives Performanceformat, in dem Menschen selbst über ihr Leben und ihre Erfahrungen sprechen. Theater, Performances, Ausstellungen, Gespräche und Workshops: Die Formate wechseln, das Prinzip bleibt.

Verschiedene Themen

Menschen, deren Perspektiven gesellschaftlich häufig marginalisiert oder unsichtbar gemacht werden, erzählen hier selbst. Die Arbeit von schau.Räume greift Themen auf, die im Kärntner Diskurs oftmals wenig Platz finden: Gewalt an Frauen* und Mädchen*, Rassismus und postmigrantische Wirklichkeit, queere Lebensrealitäten in der Region sowie soziale Herkunft und Klassenverhältnisse.

Verschiedene Personen beteiligt

Getragen wird diese Arbeit von weit mehr als zwei Personen. Über die Jahre haben Künstler, Wissenschaftler, Aktivisten, Vereine, Experten des Alltags und Nachbarn schau.Räume mitgestaltet. Der Preis würdigt damit auch eine Arbeit, die kollektiv entstanden ist. Katrin Ackerl Konstantin ist Schauspielerin, Regisseurin und Kulturpsychologin und leitet schau.Räume künstlerisch. Rosalia Kopeinig ist Psychologin, verantwortet die Geschäftsführung sowie die biografische Arbeit und begleitet die Arbeitsprozesse mit den Guides.

Frauenpreis wird zum dritten Mal vergeben

Den Villacher Frauenpreis vergibt die Stadt Villach 2026 zum dritten Mal. Ausgezeichnet werden Personen, Gruppen und Initiativen, die sich in Villach für Frauen* und Mädchen*, feministische Anliegen und gesellschaftliche Gleichstellung engagieren. Über schau.Räume: schau.Räume ist ein seit 2011 bestehendes interdisziplinäres und partizipatives Performanceformat in Villach/Beljak. Es verbindet künstlerische Produktion mit Bildungsarbeit, biografischem Storytelling und gesellschaftspolitischem Diskurs. Aus queer-feministischen, postmigrantischen und postkolonialen Perspektiven werden Leerstände und öffentliche Orte in künstlerische Diskurs-, Begegnungs- und Handlungsräume verwandelt.

Das sagen die Grünen

„Frauen prägen unsere Stadt. Aber ihre Geschichten fehlen noch immer viel zu oft im öffentlichen Raum. Umso mehr freut es mich, dass mit schau.Räume eine Initiative mit dem Villacher Frauenpreis ausgezeichnet wird, die Frauen sichtbar macht und Gleichstellung auf vielfältige Weise voranbringt“, sagt die Grüne Gemeinderätin Karin Herkner im Vorfeld der Verleihung des Preises am 29. September. Seit 15 Jahren bringt schau.Räume feministische Kulturarbeit mitten in die Stadt. Mit den FemPaths, künstlerischen Projekten und Veranstaltungen macht der Verein Frauenbiografien sichtbar, schafft Räume für Begegnung und Beteiligung und stellt die Frage, wessen Geschichten wir erzählen, und welche unsichtbar bleiben. „Was schau.Räume macht, ist viel mehr als Kultur. Hier werden gesellschaftliche Fragen aufgegriffen, Menschen zusammengebracht und neue Perspektiven eröffnet“, so Herkner. „Ich finde es wichtig, dass Frauen nicht nur in Museen oder Büchern vorkommen, sondern mitten im Stadtbild. Wenn ihre Geschichten sichtbar werden, verändert das auch unseren Blick auf Villach.“ Frauenrechte, Gleichstellung, Gewaltprävention und gesellschaftlicher Zusammenhalt sind zentrale Bestandteile der Arbeit. „All diese Themen gehören zusammen. Gerade angesichts der steigenden Zahl an Femiziden brauchen wir Initiativen, die hinschauen, unbequeme Fragen stellen und Menschen zusammenbringen“, betont Herkner, für die genau diese Verbindung schau.Räume so besonders macht: „Es geht um Sichtbarkeit, um Beteiligung und darum, miteinander ins Gespräch zu kommen. Genau das braucht unsere Stadt. Und ich finde, dafür hat schau.Räume den Frauenpreis mehr als verdient.“ Herkner gratuliert: „Ich gratuliere schau.Räume herzlich zu dieser Auszeichnung und sage Danke für 15 Jahre feministische Kulturarbeit in Villach. Macht weiter so, und bringt noch viele weitere Frauengeschichten vor den Vorhang! “