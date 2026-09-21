Neuer Standort: 200 Studierende ziehen in alte Villacher Schule

Parallel entsteht die neue Caritas-Schule im „Haus im Leben“. Der Khevenhüllerpark bleibt natürlich öffentlich zugänglich. Emsiges Treiben herrscht wieder in der ehemaligen Khevenhüllerschule. In dem im Eigentum der Stadt Villach stehenden Gebäude wurden bis zum Frühjahr die Kinder der Volksschule 1 unterrichtet.

200 Studenten

Seit Beginn des neuen Schuljahres drücken dort nun Studentinnen und Studenten der Caritas die Schulbank. „Diese Lösung bringt Vorteile für beide Seiten: Die Caritas findet für die kommenden Jahre eine geräumige und zentral gelegene Unterkunft, gleichzeitig bringen die rund 200 Studierenden zusätzliches Leben in die Innenstadt“, sagt Bürgermeister Günther Albel.

Vollzeit oder berufsbegleitend

Die Ausbildung an der Caritas-Schule erfolgt Vollzeit oder berufsbegleitend. Die Studierenden absolvieren fundierte Ausbildungen in der Fach- und Diplomsozialbetreuung für Altenarbeit (inkl. Pflegeassistenz) und Behindertenbegleitung (inkl. Unterstützung bei der Basisversorgung). „Der Standort ist eine hervorragende Übergangslösung für uns. Durch die größeren Räumlichkeiten bieten wir seit diesem Schuljahr zusätzlich eine Tagesklasse in der Behindertenbegleitung an“, sagt Caritas-Direktor Ernst Sandriesser. Auch das Caritas-Lerncafé befindet sich nun in der Khevenhüllerschule. Hier bekommen Kinder und Jugendliche zwischen sechs und fünfzehn Jahren eine kostenlose Nachmittagsbetreuung. „Gerade Ausbildungen im Sozial- und Pflegebereich sind krisenfest und bieten vielfältige berufliche Perspektiven“, sagt Bildungsreferentin Erste Vizebürgermeisterin Sarah Katholnig. „Die Caritas-Schule bildet jene Menschen aus, die später tagtäglich für andere da sind. Damit ist sie eine zentrale Säule für unser soziales Miteinander“, sagt Sozialreferentin Zweite Vizebürgermeisterin Gerda Sandriesser.

„Haus im Leben“

Parallel erfolgt der Neubau der Caritas-Schule in der Brauhausgasse. Dort entsteht mit dem „Haus im Leben“ der erste Schritt für das neue NikolaiQuartier. In diesem Neubau werden sich neben der Caritas-Schule auch das neue Jugendzentrum der Stadt sowie 59 geförderte „meine heimat“-Wohnungen befinden. Der Khevenhüllerpark mit seinem Feuerwehrspielplatz, der bei Familien mittlerweile sehr beliebt ist, bleibt natürlich uneingeschränkt öffentlich zugänglich.