Villacher Wochenmarkt lädt zum Erntedankfest

Am kommenden Samstag findet am Wochenmarkt wieder das traditionelle Erntedankfest statt. Kulinarische Schmankerl, Live-Musik und hochwertige Lebensmittel stimmen auf den Herbst ein.

Für die Landwirtschaft war das Jahr angesichts der Hitzeperioden sehr herausfordernd. „Hochwertige Lebensmittel aus unserer Region sind für viele eine Selbstverständlichkeit. Die großen Mühen der Landwirtinnen und Landwirte, die dahinterstehen, sehen aber nur wenige“, sagt Marktreferent Stadtrat Christian Pober.

Regionale Lebensmittel

Am Villacher Wochenmarkt werden die regionalen Lebensmittel angeboten. „Jährlich findet im Herbst das Erntedankfest statt, als Dank für die Ernte und als Auftakt für die Herbstsaison am Wochenmarkt“, sagt Stadtrat Pober. Die Segnung der Erntekrone erfolgt durch Propst Stadthauptpfarrer Richard Pirker um 10 Uhr. Umrahmt wird die Segnung von den Jagdhornbläsern. Wochenmarktwirt und -obmann Gerfried Hopf serviert ab 7 Uhr herbstliche Gerichte rund um die kulinarischen Themen Kürbis, Polenta und Wild. Für die musikalische Umrahmung sorgt auch diesmal die Formation „Die 2 Kärntner mit Arnulf“ zwischen 10 und 12:30 Uhr.