35 % mehr Platz für Zugpendler: Park-and-Ride-Fläche in Villach-Land wird erweitert

Um der Nachfrage gerecht zu werden, investieren das Land Kärnten und die ÖBB in die Infrastruktur des Bahnhofs Paternion-Feistritz.

Um der Nachfrage gerecht zu werden, investieren das Land Kärnten und die ÖBB in die Infrastruktur des Bahnhofs Paternion-Feistritz.

Der Weg zur Schule oder an den Arbeitsplatz beginnt für viele Menschen in Kärnten mit einer Kombination aus Auto und öffentlichen Verkehrsmitteln. Der Umstieg vom eigenen Fahrzeug auf Bus oder Bahn ist also ein fester Bestandteil der alltäglichen Mobilität im südlichsten Bundesland.

18 weitere Plätze

Um der Nachfrage gerecht zu werden, investieren das Land Kärnten und die ÖBB in die Infrastruktur des Bahnhofs Paternion-Feistritz. Derzeit stehen den Pendlerinnen und Pendlern vor Ort 52 Pkw-Parkplätze zur Verfügung. Durch die besagte Erweiterung sollen bis Ende 2026 insgesamt 18 zusätzliche Abstellplätze geschaffen werden, heißt es in einem Bericht der „Kleinen Zeitung“.

Noch heuer fertig

Für die Umsetzung des Projekts ist ein Budget von rund 308.000 Euro vorgesehen. Die Mittel werden vom Land Kärnten und den ÖBB getragen. Nach Abschluss der Bauarbeiten soll die erweiterte Park-and-Ride-Anlage noch in diesem Jahr vollständig fertiggestellt und für den regulären Betrieb freigegeben werden.