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/ ©ÖBB / Harald Eisenberger
Das Bild auf 5min.at zeigt einen Zug der ÖBB.
Um der Nachfrage gerecht zu werden, investieren das Land Kärnten und die ÖBB in die Infrastruktur des Bahnhofs Paternion-Feistritz.
Villach
21/09/2026
Investition

35 % mehr Platz für Zugpendler: Park-and-Ride-Fläche in Villach-Land wird erweitert

Am Bahnhof Paternion-Feistritz schaffen Land Kärnten und ÖBB bis Ende 2026 mehr Platz für Pendlerinnen und Pendler.

von Nico Deutscher Das Bild zeigt das Profilbild von 5 Minuten-Redakteur Nico Deutscher.
1 Minute Lesezeit(168 Wörter)
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Der Weg zur Schule oder an den Arbeitsplatz beginnt für viele Menschen in Kärnten mit einer Kombination aus Auto und öffentlichen Verkehrsmitteln. Der Umstieg vom eigenen Fahrzeug auf Bus oder Bahn ist also ein fester Bestandteil der alltäglichen Mobilität im südlichsten Bundesland.

18 weitere Plätze

Um der Nachfrage gerecht zu werden, investieren das Land Kärnten und die ÖBB in die Infrastruktur des Bahnhofs Paternion-Feistritz. Derzeit stehen den Pendlerinnen und Pendlern vor Ort 52 Pkw-Parkplätze zur Verfügung. Durch die besagte Erweiterung sollen bis Ende 2026 insgesamt 18 zusätzliche Abstellplätze geschaffen werden, heißt es in einem Bericht der „Kleinen Zeitung“.

Noch heuer fertig

Für die Umsetzung des Projekts ist ein Budget von rund 308.000 Euro vorgesehen. Die Mittel werden vom Land Kärnten und den ÖBB getragen. Nach Abschluss der Bauarbeiten soll die erweiterte Park-and-Ride-Anlage noch in diesem Jahr vollständig fertiggestellt und für den regulären Betrieb freigegeben werden.

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